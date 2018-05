Il sesso come una prigione | i 60 italiani che cambiano genere ogni anno

Se Dici sesso : la Dott.ssa Lucia Calò ci parla di come cambia il corpo nell'adolescenza : Dal lunedì al venerdì alle 14:10 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOWTV hai un'appuntamento importantissimo a cui non puoi mancare, quello con Se Dici Sesso : una tavola rotonda formata da ragazzi e ragazze come te dove parlare liberamente di Sesso, ...

Bambini registrati come figli di due genitori dello stesso sesso : una “progressiva presa d’atto della realtà” : “C’e’ un mutamento nell’opinione pubblica e nella nostra società, dove si cominciano a vedere i volti di chi ha fatto certe scelte. Io e il mio compagno, come molti altri, non siamo un’allegoria, siamo una famiglia, e per fortuna i funzionari aprono un varco che consente ai figli delle famiglie arcobaleno di avere gli stessi diritti degli altri Bambini“: lo ha dichiarato in un’intervista a Repubblica ...

“Aria nei genitali”. sesso - 7 cose da fare dopo. Quando hai fatto l’amore - compi queste azioni (facili ma non banali) e niente sarà più come prima. I segreti di una guru che ti cambiano la vita : Parliamo di Sesso. Sì, parliamone. Ci pare una vita che non lo facciamo ma non è poi così tanto. E poi non avete letto i risultati di quella ricerca americana secondo la quale a una coppia veramente felice basterebbe fare Sesso una volta a settimana. Non lo sapevate e credevate che servisse farlo una volta al giorno? Beh, questi risultati sono confortanti anche perché chi cavolo ha tempo di fare Sesso una volta al giorno? Comunque, meno male la ...

Madre vende la figlia come schiava del sesso per mille volte in due anni : E' accaduto in Nuova Zelanda, la donna è stata condannata a sei anni e 11 mesi di carcere. La prima volta che fece prostituire la figlia era il giorno in cui compiva 15 anni.Continua a leggere

“Deciderà da sé di che sesso è”. La scelta della coppia che non vuole influenzare il figlio sull’orientamento sessuale. La loro storia fa il giro del mondo - tra polemiche e critiche. Come lo/la stanno crescendo : nemmeno i famigliari sanno nulla della creatura : Tenetevi forte, perché questa storia potrebbe sconvolgere più di qualcuno. Siamo nel 2018, e sempre più nuove teorie sull’educazione dei più piccoli, soprattutto per quel che riguarda la loro sessualità, stanno prendendo piede. Kyl e Brent Myers, ad esempio, sono una coppia americana che ha deciso di crescere il figlio senza rivelare se sono genitori di un maschio o di una femmina. Quando parlano al bambino, che si chiama Zoomer e ...

Assessore Lombardia : "Bene premi come Randstad Employer Brand" : "C'è una grande richiesta di lavoro da parte dei giovani in tutto il Paese. E il lavoro dei giovani deve essere una priorità. Per far questo, fondamentale è la formazione. Noi lavoreremo su questo ...

Usava paziente della clinica psichiatrica come schiavo del sesso : arrestata assistente sociale : La donna di 53 anni accusata di aver fatto avance a diversi pazienti del Centro di salute mentale e di aver soggiogato almeno uno di loro, trasformandolo in un suo schiavo del sesso.Continua a leggere

“sesso 21 volte la settimana : non avevo mai mal di testa”. Mariangela - mamma a tempo pieno e amante sincera : “Tre rapporti al giorno e il motivo è semplice. Ogni coppia dovrebbe fare come noi” : Viva la sincerità e viva l’amore. Il sesso in Italia è ancora un tabù e dichiarare la frequenza settimanale dei rapporti sessuali è ancora additato come un qualcosa di scurrile, sporco, sbagliato. Ma parliamoci chiaro: che male c’è? Tutti fanno sesso ed è giusto raccontare le proprie esperienze se queste non fanno male a nessuno e sono motivo di confronto. Coraggiosa quindi questa mamma che ha raccontato in diretta radio di “non aver mai ...

sesso - non farlo fa male alla salute : ecco come : Non fare Sesso incide sulla salute, delle donne ma soprattutto degli uomini. E’ quanto emerge da un’indagine britannica sugli studi più recenti in materia, che sembra smentire l’adagio del celebre film ‘Niente Sesso siamo inglesi’. Secondo la statistica, infatti, ogni suddito di Sua Maestà totalizzerebbe in media 5.800 rapporti nella vita. Inoltre, andare costantemente ‘in bianco’ aumenterebbe il rischio ...

sesso e disabilità - come ho vissuto il passatempo preferito degli adolescenti : #diversodachi Finalmente entriamo nel vivo del tema Sesso e disabilità, e lo so che non vedevate l’ora. Nella puntata precedente ho annunciato la volontà di abbattere il muro di Berlino della disabilità – ovvero il pregiudizio che vede il disabile come asessuato o da non considerare sessualmente – e raccontato delle difficoltà che il francesino incontra durante l’adolescenza. Ricordo che è in questo periodo della vita che la ...

Microsoft potrebbe essere in possesso dei diritti promozionali di giochi come Cyberpunk 2077 - Borderlands 3 - Battlefield V e Anthem : La notizia che vi riportiamo proviene da Rectify Gaming e, nel caso venisse confermata, Microsoft si sarebbe assicurata una grandissima visibilità per Xbox: stando a quanto riportato dal sito, il colosso di Redmond sarebbe ora in possesso dei diritti promozionali di attesissimi giochi come Cyperpunk 2077, Borderlands 3, Battlefield V, Anthem e altri.La notizia è riportata anche su ResetEra e sarebbe stata confermata dal noto analista di mercato ...

sesso e défaillance - fare sport come terapia : Bruciare almeno 1.500 calorie la settimana attraverso una regolare attività fisica riduce di un quarto il rischio di morte. Basta questo dato, che emerge da un'ormai storica ricerca condotta all'...

IL sesso AGISCE COME UNA DROGA SUL CERVELLO. - sesso - : Martedì 27 Marzo 2018, Fare Sesso fa sentire bene, conferma la scienza. E' per questo che vogliamo farlo, che ci piace un sacco e dedichiamo tanto tempo alla 'caccia' di un partner. La sensazione di piacere che un rapporto genera è in gran parte legata al ...

Lettera di Ratzinger modificata - si dimette monsignor Viganò. Ma resta come Assessore : Città del Vaticano - Le dimissioni erano nell'aria e alla fine sono arrivate. Papa Francesco ha accettato la rinuncia di monsignor Dario Edoardo Viganò, Prefetto della Segreteria...