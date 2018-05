Il riso in piazza per salvare terra e lavoro

meteoweb.eu

(Di giovedì 3 maggio 2018) Arriva nei mercati e nelle piazze di tutta Italia la Campagna nazionale “Abbiamoper una cosa seria” contro l’accaparramento delle terre, il caporalato e la schiavitù di chi sottopaga i prodotti agricoli e ilnei campi, promossa da FOCSIV – Volontari nel Mondo, insieme a Coldiretti e Campagna Amica, con il Patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e della diffusione nei Centri Missionari Diocesani della CEI, grazie alla collaborazione con l’8×1000 alla Chiesa Cattolica e UBI Banca. I pacchi di100% italiano della FdAI – Firmato dagli Agricoltori Italiani saranno distribuiti in 1000 piazze, parrocchie e mercati di Campagna Amica dagli oltre 3000 volontari FOCSIV, per una donazione minima di 5 Euro per difendere chi lavora laper il diritto al cibo sano e di qualità per tutti. L’appuntamento è per sabato 5 maggio in mille ...