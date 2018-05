Il rischio della manovrina a fine maggio con la grande incognita del governo

Gli ascolti flop di Lucifer 3 mettono a rischio il rinnovo : una morte nel finale della terza stagione? : Lucifer 3 era partito con il piede giusto: una stagione più serializzata, il mistero del Sinnerman e l'arrivo di Tom Welling. Lentamente, però, la serie sembra aver perso il suo smacco e a risentirne sono gli ascolti. Gli ultimi episodi in onda negli Stati Uniti stanno registrando un calo di pubblico, e tutto ciò mette a rischio un possibile rinnovo. Negli Stati Uniti, gli ascolti sono iniziati a crollare a partire dal sedicesimo episodio di ...

Obesità infantile : ecco i fattori di rischio coinvolti nella comparsa precoce e nella gravità della malattia : Un nuovo studio dell’Università di Messina ha esaminato i fattori di rischio coinvolti nella comparsa precoce e nella gravità dell’Obesità nei bambini. Come sottolinea il Dott. Domenico Corica, autore dello studio, tra i fattori di rischio sono stati individuati una storia familiare di Obesità, pressione sanguigna alta, livelli lipidici alti, diabete di tipo 2 e malattie coronariche. Corica ha aggiunto: “Abbiamo anche dimostrato che il problema ...

Diplomati magistrali a rischio licenziamento in sciopero della fame dal 28 aprile : “Continueremo a oltranza” : Da più di settantadue ore non mangiano e andranno avanti ad oltranza finché non arriverà un provvedimento che salvaguardi il loro posto di lavoro. Sono gli insegnanti Diplomati magistrali a rischio di licenziamento ed estromissione dalla graduatoria ad esaurimento dopo la sentenza del Consiglio di Stato del dicembre scorso. Da sabato scorso si sono piazzati in viale Trastevere dove per disposizione delle autorità possono restare solo dalle 9 ...

Infortunio Immobile / Campionato finito per l'attaccante della Lazio? A rischio anche la classifica marcatori : Infortunio Immobile, Campionato finito per l'attaccante della Lazio? Brutte sensazioni per il centravanti che ora rischia di perdere il titolo di capocannoniere con Icardi sotto a -2.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 21:17:00 GMT)

F1 - GP Azerbaijan 2018 : raffiche di vento forte a Baku. Aumenta il rischio di uscite di pista in vista della gara : Le previsioni meteorologiche avevano preannunciato vento forte in vista della gara domenicale a Baku, sede del GP d’Azerbaijan 2018 (quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno). Stando a quelle che sono le testimonianze degli addetti ai lavori, le raffiche fanno sentire la loro presenza e potrebbero raggiungere i 60 km/h creando ulteriore incertezza in una corsa, già di suo, imprevedibile. Sebastian Vettel (Ferrari) partirà dalla pole ...

Bracconaggio : elefanti asiatici a rischio a causa della richiesta di pelle dalla Cina : Un rapporto di un gruppo di conservazionisti britannici dimostra che la crescente domanda cinese di prodotti realizzati in pelle di elefante sta guidando il Bracconaggio e sta creando una minaccia ai branchi selvaggi dell’Asia ancora più grande del commercio dell’avorio. Il gruppo Elephant Family dichiara che la minaccia al momento è maggiore in Birmania, ma avvisa che l’elefante asiatico potrebbe estinguersi in metà dell’aree in cui si trova se ...

Rc Auto - portabilità della polizza e attestato rischio dinamico/ Novità Ivass - plaude il Codacons : Sconti Rc Auto in arrivo. L'assicurazione costerà meno a partire da luglio per determinate categorie di Automobilisti. portabilità della classe di merito anche per le coppie di fatto(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 11:02:00 GMT)

Amici perde un altro ballerino - Valentina a rischio eliminazione per infortunio : 'Le macumbe della Celentano!' : Un nuovo ballerino sembra a rischio eliminazione ad 'Amici', programma condotto da Maria De Filippi. Valentina Verdecchi infatti, a causa di un infortunio durante la sua esibizione al secondo serale ...

Salute : dieta e stili vita della coppia influenzano il rischio di future malattie dei figli : Secondo un’analisi pubblicata su “The Lancet“, l’alimentazione e lo stili di vita adottato dei futuri mamma e papà influenzano la Salute del nascituro. “La Salute della coppia, inclusi peso, metabolismo e dieta, può influenzare il rischio di future malattie croniche nei bambini. L’attuale attenzione data a fattori di rischio come fumo o alcol è importante ma è necessario anche preparare la coppia alla ...

Dazi : Confartigianato Veneto - mettono a rischio mezzo miliardo di export della regione : Venezia, 11 apr. (AdnKronos) - Vale sei volte in meno della Germania e cinque volte in meno degli Stati Uniti ma, con oltre mezzo miliardo di export all’anno dai settori a maggiore concentrazione di piccole e medie imprese (MPI), la Russia è comunque il quarto mercato extra UE per le merci venete. S

VIDEO Nuoto - Campionati Italiani 2018 : il film della prima giornata. Detti : “Mi auguro che l’Europeo non sia a rischio”; Acerenza : “Un sogno che si avvera” : Eccovi tutte le impressioni a caldo dei protagonisti della prima giornata degli Assoluti di Riccione 2018: emozioni condensate in poche parole ma significative. Guardiamole insieme nel nostro film del day-1. GABRIELE Detti E’ la notizia del giorno: Gabriele Detti lascia Riccione per un risentimento muscolare alla spalla, una ricaduta del precedente infortunio. Il toscano tende a minimizzare l’entità del contrattempo precisando che ...

Isola dei Famosi 2018 - news e anticipazioni della semifinale di stasera : Bianca Atzechi a rischio e Nino Formicola favorito : Isola dei Famosi 2018 , ultima ora , tutte le news e le anticipazioni della puntata di stasera , oggi lunedì 9 aprile : la semifinale vede in difficolà Bianca Atzechi e favorito Nino Formicola . Il ...