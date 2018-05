Il retroscena La rivolta dentro il Pd | Accerchiare e isolare Renzi E il

Silvio Berlusconi - il crudele retroscena : cosa dicono del Cav i big di Forza Italia - è rivolta : I big di Forza Italia si ribellano a Silvio Berlusconi. Non è solo una questione di linea politica, ma pure di strategia comunicativa. E il retroscena del Messaggero riporta giudizi spietati sul Cav: "Il presidente non ne azzecca più una, e ci porta a sbattere". La scelta più contestata è quella di scendere in Molise: "Temevano che un'eventuale sentenza negativa sulla trattativa Stato-Mafia lo potesse mandare su tutte le furie (il che è ...