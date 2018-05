Il Pd si è ricompattato Per ora

agi

: @sole24ore Non mi pare che abbia ricompattato nulla, al massimo ha dato un'indicazione di voto per il ballottaggio di Giugno #AddioPD - Darioin : @sole24ore Non mi pare che abbia ricompattato nulla, al massimo ha dato un'indicazione di voto per il ballottaggio di Giugno #AddioPD - aldolep : @CalcioNapoli24 #Ruttosporc come al solito ha dato di stomaco, per non parlare del #mappino di Napoli che col… - filippo898 : RT @capuanogio: #InterJuve, lo spogliatoio bianconeri si è ricompattato nella settimana più difficile. L'ordine è vincere per #Buffon dopo… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Fiducia fino all'assemblea e porta sbattuta in faccia a M5s e centrodestra: Maurizio Martina su questi due punti riesce a pacificare un partito duramente provato da giorni di polemiche e sospetti. Almeno per ora. L'approvazione unanime della relazione del reggente in direzione, infatti, non racconta dei malumori che circolano soprattutto all'interno della minoranza per un compromesso con i renziani giudicato al ribasso. Un trionfo dei renziani? Il segretario reggente riesce a stoppare in extremis il voto su alcuni ordini del giorno che non avrebbero consentito l'approvazione unanime sull'intera relazione. Ma, a parte questo, i renziani, e il loro leader in primis, possono dirsi "soddisfatti" per quello che considerano "un trionfo". Il documento di Lorenzo Guerini, firmato dalla stragrande maggioranza degli esponenti vicini all'ex ...