Il partito neo-borghese che manca all’Italia

huffingtonpost

: @PaolaTavernaM5S Ma sacrosanto poi non voler governare con il Berlusca! Elezioni! ... così vediamo se anche i sx ci… - biondof73 : @PaolaTavernaM5S Ma sacrosanto poi non voler governare con il Berlusca! Elezioni! ... così vediamo se anche i sx ci… - yarifor_se : Analisi lucida. Tuttavia ha un neo. Il voto “di sinistra” al PD non era di sinistra. Era il voto delle masse ignora… - Giovanni_Diraco : RT @Lara28Elle: Auguri per il #1maggio? Andrei a farli agli esodati, ai licenziati, ai disoccupati, ai neo laureati, alle famiglie colpite… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Cosa ci sia dietro l'angolo è difficile dire. Nell'immediato c'è solo la figura di Sergio Mattarella, nell'impresa quasi disperata di operare una sintesi. Le forze politiche in campo sembrano aver perso ogni punto di riferimento. Hanno costruito una legge elettorale destinata, fin dall'inizio, a determinare uno stato di ingovernabilità.Mescolava, infatti, proporzionale e maggioritario, creando l'illusione che, alla fine, un sistema potesse prevalere sull'altro. Ma così non è stato. Non si dia la colpa al solo Pd, che pure ha le sue responsabilità. Le alleanze parlamentari presuppongono un minimo comune denominatore. Se questo, lo stallo diventa inevitabile.Sono tuttavia le preoccupazioni di più lungo periodo a determinare le maggiori incertezze. Non è solo questione di ingegneria elettorale. Siamo alla fine di un lungo ciclo, ...