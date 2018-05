Il Parlamento Ue chiede il veto per i test su animali per i cosmetici

Parma - allatta bambino al seno in università : allontanata/ L'Ateneo chiede scusa : succede anche in Parlamento : Parma, allatta bambino al seno in università: madre 27enne viene cacciata da guardia privata "per non urtare sensibilità degli studenti". Il caso e la replica delL'Ateneo "gesto deplorevole"(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 15:37:00 GMT)

Clima - Parlamento Ue chiede nuovi obiettivi di riduzione CO2 al 2030 : Articoli correlati Corte dei Conti Ue: Europa deve adattarsi ai cambiamenti del Clima Economia circolare, Parlamento Ue: aumentare uso di fertilizzanti organici Geoblocking, Parlamento Ue: verso ...

Parlamento ucraino chiede al mondo di fermare il gasdotto Nord Stream-2 - : La mozione corrispondente è stata sostenuta da 266 parlamentari nella seduta odierna. "Rivolgendosi ai parlamenti e ai governi degli Stati esteri e alla comunità imprenditoriale internazionale, la ...

Ema : Milano in pressing su Parlamento Ue - Sala chiede e ottiene audizione : Roma, 21 mar. (AdnKronos) - Milano non si arrende e va in pressing sul Parlamento europeo per l'assegnazione della sede dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), che, per via della Brexit, deve lasciare Londra. Dopo il voto di Strasburgo della settimana scorsa a favore di Amsterdam, oggi la commission

Lega - Salvini : “Non riporteremo Renzi e Pd al governo”/ “Chiederemo in Parlamento voti per governare” : Lega, Salvini: “Non riporteremo Renzi e Pd al governo. Chiederemo in Parlamento voti per governare”. Le ultime notizie sulla strategia del Carroccio e sul leader del centrodestra(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:28:00 GMT)

"Troppo tragico" - deputato del Parlamento ucraino chiede di cambiare testo dell'inno - : Dal 1991 l'Ucraina usa come inno il testo di una canzone di Pavel Chubinsky e la melodia di Mikhail Verbitsky "L'Ucraina non è ancora morta". Ufficialmente il testo è stato approvato dal Parlamento ...

Elezioni - Salvini : “Chiederemo sostegno su punti in Parlamento”. Mattarella : “Il Paese ha bisogno di responsabilità” : “Non penso ad accordi con partiti, come ho detto già. Stiamo lavorando al programma che offriremo ai parlamentari, al Parlamento. Su alcuni punti vedremo chi ci dà una mano a portarli avanti e chi invece dice di no a prescindere. Quindi niente accordi organici né col Pd né coi 5 Stelle né con la Boldrini”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, interpellato sull’ipotesi di un governo di centrodestra, al termine ...

Slovacchia - giornalista investigativo ucciso in casa. L’EuroParlamento chiede “inchiesta approfondita” : Un altro giornalista investigatico ucciso come Daphne Caruana Galizia. È successo in Slovacchia dove Jan Kuciak, 27 anni, è stato ammazzato insieme alla sua compagna. Secondo il quotidiano Dennik N, l’omicidio, avvenuto nel weekend, sarebbe legato all’attività del reporter impegnato in indagini su frodi fiscali, in particolare sui casi di persone vicine al partito al governo dei Democratici sociali (Smer) del premier Robert Fico. Kuciak lavorava ...

“Basta test di cosmetici sugli animali” : il Parlamento Ue chiede al mondo di vietarli per il 2023 : “Basta test di cosmetici sugli animali”: il Parlamento Ue chiede al mondo di vietarli per il 2023 La mozione, votata in commissione Ambiente, domanda l’impegno diplomatico dell’Ue per lo stop entro il 2023 Continua a leggere L'articolo “Basta test di cosmetici sugli animali”: il Parlamento Ue chiede al mondo di vietarli per il 2023 sembra essere il primo su NewsGo.