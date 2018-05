Il multiverso di Hawking | meno complesso del previsto

Una teoria sulla fine del mondo e il multiverso : l'ultimo regalo di Stephen Hawking prima di morire : Un'ultima magnifica eredità per tutto il genere umano. Un ultimo regalo. Poco prima di morire Stephen Hawking vide una linea d'argento in fondo al cielo, che notoriamente un fondo non ce l'ha. E vide ...

Stephen Hawking : l’ultimo saggio propone il modo per scoprire il “multiverso” : l’ultimo documento di ricerca di Stephen Hawking potrebbe aiutare gli astronomi a trovare le prove che il nostro universo è solo uno in mezzo a molti altri all’interno di un “multiverso” più grande. Il famoso cosmologo, morto il 14 marzo scorso all’età di 76 anni, è l’autore principale di uno studio chiamato “A Smooth Exit from Eternal Inflation?” (“Una morbida uscita dall’inflazione eterna?”), che inizialmente è stato consegnato ad un giornale ...

Stephen Hawking ha lasciato in eredità una teoria sul multiverso : A pochi giorni dalla sua morte, divulgato l'ultimo lavoro di Hawking, che dimostra come potremmo trovare altri universi oltre al nostro