«Il miracolo» | la serie senza regole di Niccolò Ammaniti

vanityfair

: #IlMiracolo, #ElenaLietti ci svela molti dettagli inediti sull'attesissima #serie di @SkyAtlanticHD - ciakmag : #IlMiracolo, #ElenaLietti ci svela molti dettagli inediti sull'attesissima #serie di @SkyAtlanticHD - rtl1025 : #IlMiracolo che cambia la vita all'#Italia Guarda le video interviste ai protagonisti della nuova serie tv di… - filmoteca_net : Niccolò Ammaniti debutta alla regia con la serie ‘Il miracolo’ -

(Di giovedì 3 maggio 2018) «Un culo così non me lo sono mai fatto».lo dice ridendo, mentre racconta la sua primaoriginale, Il, su Sky Atlantic dall’8 maggio (i primi due episodi vanno in onda alle 21.15, in contemporanea anche su Sky Cinema Uno). LEGGI ANCHELeda vedere a maggio «Per la prima volta ho sentito che la macchina da presa poteva esprimere meglio quello che avevo in testa, dare più forza a quel sangue», spiega lo scrittore, vincitore del Premio Strega nel 2007 per Come Dio comanda. Il sangue di cui parla è quello che sgorga dagli occhi di una Madonna di plastica ritrovata, nella scena di apertura della, nel covo di un boss della ‘ndrangheta. LEGGI ANCHEClaudio Santamaria: «Il problema dell'Italia è l'invidia» «Sono sempre stato un appassionato dello splatter, dell’horror, di Stephen King, del soprannaturale. Ma quello era un sangue che ...