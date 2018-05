Il maltempo torna sull' Italia | allerta rossa in diverse regioni

Torna il maltempo in Campania : allerta pioggia dalle 6 di domani : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo di colore giallo per piogge e temporali a partire dalle 6 di domani mattina e per le successive 24 ore. Sull'intero ...

Allerta meteo della Protezione Civile : tornano freddo e maltempo - precipitazioni intense sulle Isole e venti al Sud [MAPPE e DATI] : Allerta meteo – Una intensa perturbazione di origine atlantica, già attiva sulla Sardegna, determinerà l’estensione delle precipitazioni al resto del territorio italiano, specialmente sulla Sicilia e sulla Calabria. La fase di maltempo sarà caratterizzata anche da forti venti e da un calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Meteo - maggio inizia col maltempo : tornano pioggia e freddo : Il mese di maggio inizia con un ciclone sull'Italia, che ha già portato precipitazioni e un calo di temperature in diverse zone dello Stivale. In Sardegna sono previsti...

Allerta Meteo - la Festa del Lavoro scatena un violento ciclone Afro-Mediterraneo sull’Italia : torna il maltempo : 1/37 ...

maltempo Lombardia : domani temporali - torna l’instabilità : Da domani torna l’instabilità in Lombardia, almeno fino alla fine della prossima settimana. Le previsioni meteo dell’Arpa danno temporali in arrivo, con fenomeni intensi dal tardo pomeriggio di domani. In pianura, le minime si mantengono tra 10 e 14 gradi, le massime tra 22 e 26. Lunedì, qualche schiarita in mattinata ma prevarrà una nuvolosità irregolare fino a sera, con minime e massime in calo, e così anche martedì. Da mercoledì ...

Previsioni Meteo - torna il maltempo sull’Italia : 2 cicloni tra fine Aprile e inizio Maggio. Ma il caldo anomalo non mollerà : 1/35 ...

Meteo : torna il maltempo in molte regioni italiane. Prevista neve sulle Alpi : Al Nord-Ovest pioggia in arrivo già dalla mattina di oggi. Poi il cattivo tempo si estenderà gradualmente anche a Emilia, Toscana, Nord-Est, Sardegna e, verso sera, Sicilia. E da domani piogge diffuse in tutto il Settentrione, oltre che sulle isole.Continua a leggere

Roma - torna il maltempo con raffiche di vento : albero crolla sulla via del Mare e ferisce una donna : Un albero è a caduto sulla via del Mare, in direzione Roma, un centinaio di metri dopo il tunnel all'altezza di Acilia, ed ha colpito un'auto. A bordo della Bmw c'era una donna che è rimasta ...

Il maltempo “torna ad abbattersi sull’Italia - dopo un mese di marzo con straordinarie piogge e neve” : “Il maltempo torna ad abbattersi sull’Italia dopo un mese di marzo con straordinarie piogge e neve che ha fatto registrare la caduta del 74% di acqua in piu’ rispetto alla media storica“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti, sulla base dei dati Isac Cnr, che evidenzia la preoccupazione per l’arrivo di una nuova perturbazione. “Se le precipitazioni sono importanti soprattutto al sud dove nei principali invasi c’è ...

Meteo - dopo il weekend soleggiato torna il maltempo : settimana segnata da due perturbazioni : Piogge e temporali sull'Italia. Intensi rovesci e temporali attesi in diverse regioni del Centro-Nord. I Meteorologi lanciano l’allerta anche per il Lazio, con temporali forti che potranno colpire la Capitale.Continua a leggere

Meteo - torna il maltempo su tutta l'Italia - : Dopo la finestra di sole e caldo della scorsa settimana, tornano le perturbazioni a Nord e al Centro. Cieli nuvolosi e neve sulle Alpi, rovesci su tutta la penisola. LE PREVISIONI

Allerta Meteo - brusco peggioramento da Sud/Ovest : Lunedì 9 Aprile torna il maltempo - forti piogge al Centro/Nord : 1/23 ...

Meteo weekend. Torna l’alta pressione - sole prima del maltempo : domenica pioverà : L'anticiclone spinge verso il Belpaese, garantendo una fase Meteo più stabile. Un intervallo in pieno stampo primaverile (sole e 24° a Sud) tuttavia breve: un peggioramento è atteso dal tardo pomeriggio di domenica in Sardegna e nell’estremo Nordovest.Continua a leggere