Il lavoro non è un posto | gli strumenti sono nello zaino Per nobilitarlo serve

Pil e lavoro - la ripresa non c'è : Un rallentamento dell'Economia del Continente è data per scontata. Ma le dimensioni e la durata sono ancora tutti da decifrare. In questo contesto europeo molto incerto l'Italia resta al palo. ...

Roma - capolavoro sfiorato Non basta il 4-2 al Liverpool Giallorossi contro l’arbitro : «Che errori - serve la Var»foto : Troppi errori difensivi per la banda Di Francesco, la splendida corsa europea si ferma alla notte di Anfield. Saranno gli inglesi a sfidare la corazzata Real Madrid

Roma - capolavoro sfiorato Non basta il 4-2 al Liverpool Polemiche sul rigore non dato «Basta - ci vuole la Var»|Foto : Troppi errori difensivi per la banda Di Francesco, la splendida corsa europea si ferma alla notte di Anfield. Saranno gli inglesi a sfidare la corazzata Real Madrid

Reddito di cittadinanza - Confindustria : “Rischio spreco - andrebbe anche a chi non è povero. E disincentiva il lavoro” : Il Reddito di cittadinanza non solo costa molto – “30 miliardi di euro o più secondo varie stime, rispetto ai già elevati 17 miliardi prospettati dal M5S” – ma potrebbe “comportare uno spreco ingente di risorse pubbliche, poiché verrebbe concesso anche a individui che poveri non sono“. Lo afferma il Centro studi Confindustria in un rapporto sulla misura contro la povertà proposta dai pentastellati. Il ...

Non solo lavoro - cresce anche il pil. Con calma : Quindici trimestri di crescita consecutiva. Gli ultimi, però, a un ritmo decisamente più contenuto rispetto all'inizio del 2017. L'Istat diffonde la stima preliminare del pil italiano . E pur in ...

lavoro - non c'è crisi per tatuatori e giardinieri. Ma calano artigiani : Teleborsa, - Imprese di pulizia, tatuatori, giardinieri, agenzie per il disbrigo delle pratiche, meccanici industriali, sarti per cerimonie, panettieri e pasticceri. Questi alcuni dei mestieri ...

lavoro - non c'è crisi per tatuatori e giardinieri. Ma calano artigiani : Imprese di pulizia, tatuatori, giardinieri, agenzie per il disbrigo delle pratiche, meccanici industriali, sarti per cerimonie, panettieri e pasticceri. Questi alcuni dei mestieri artigiani che, a ...

«Chi non investe in sicurezza sul lavoro è complice di una strage» - il messaggio dal Palco del Primo Maggio : 'Chi non investe in sicurezza sul lavoro è complice di una strage' è il messaggio che il conduttore del Concertone del Primo Maggio 2018, Lodo Guenzi, ha lanciato dal Palco di Piazza San Giovanni. Il ...

'Chi non investe in sicurezza sul lavoro è complice di una strage' - il messaggio dal Palco del Primo Maggio : 'Chi non investe in sicurezza sul lavoro è complice di una strage' è il messaggio che il conduttore del Concertone del Primo Maggio 2018, Lodo Guenzi, ha lanciato dal Palco di Piazza San Giovanni. Il ...

'Chi non investe in sicurezza sul lavoro è complice di una strage' - il messaggio dal Palco del Primo Maggio : 'Chi non investe in sicurezza sul lavoro è complice di una strage' è il messaggio che il conduttore del Concertone del Primo Maggio 2018, Lodo Guenzi, ha lanciato dal Palco di Piazza San Giovanni. Il ...

Primo maggio - rider Foodora in piazza ma non insieme ai sindacati/ “Nostro lavoro non riconosciuto come tale” : Sfilano in piazza insieme ai lavoratori del Primo maggio ma non si riconoscono nei sindacati: sono i rider di Fodoora e di altre aziende analoghe in protesta(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 17:00:00 GMT)

1° maggio - la protesta non si ferma : "Festeggiamo un lavoro che non c'è" : ... abbiamo visto una città fredda e indifferente alla nostra vertenza, abbiamo visto gli occhi dei nostri figli chiederci quello che non potevamo più darli, abbiamo visto la politica tutta, regione, ...

Primo maggio : nel 21esimo secolo non si può morire sul lavoro : Il segretario è entrato poi in alcuni temi classici del mondo del lavoro come la retribuzione, i tempi e la precarietà. "L'innovazione è al servizio dell'uomo e non della crescita a ogni costo ...

Camusso : Paese non merita voto in autunno. E con Barbagallo e Furlan chiede più sicurezza sul lavoro : "Nonostante tanta tecnologia, non la si usa per creare le condizioni di sicurezza" spiega la segretaria della Cgil. Barbagallo: "siamo allo stesso livello di mortalità del 1911 perchè si mette al primo posto il profitto" , Furlan: servono più investimenti, prevenzione e controlli