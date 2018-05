Il lavoro diventa sempre più ‘smart’ E in Italia?

Barletta Primo Maggio. Cannito : 'Senza lavoro si diventa fragili' : Il nostro compito, invece, è di creare per voi le condizioni migliori, di promuovere politiche attive, di progettare una visione di città moderna, accogliente, viva! La politica e chi governa non può ...

Operai del gol : che lavoro facevano prima di diventare calciatori? : E poi Vardy, "Dal nulla" La favola più incredibile degli ultimi anni viene però dall'Inghilterra, ed è quella di Jamie Vardy , svelata al mondo quando diventò campione con il Leicester con un'...

Ecco come i videogames diventano un “gioco serio” : i colloqui di lavoro a ritmo di joypad con Laborplay : Laborplay è uno spin-off composto da psicologi del lavoro provenienti dalla facoltà di psicologia di Firenze, con la quale qualcuno di loro collabora ancora oggi in qualità di ricercatore. Creato sul 2015, riconosciuto dall’università degli Studi di Firenze, si tratta dell’elaborazione di un processo scientifico che prevede la valutazione delle capacità, e in secondo luogo anche della personalità, di possibili candidati, in base al ...

Bambina scrive poesia in dialetto romanesco sulla sua dislessia : “Capolavoro”. A soli 10 anni commuove tutti. La mamma ha deciso di condividere il componimento sui social e in pochi minuti è diventata virale : Una poesia semplice, intensa, diventata virale in pochi giorni grazie all’orgoglio di mamma Giorgia, socia della sezione romana dell’Associazione Italiana dislessia. “Aurora – spiega Giorgia – voleva condividere questo successo con chi combatte tutti i giorni per i nostri diritti. Spera che la leggano soprattutto i bambini che prendono i giro i compagni dislessici”. La notizia è stata ripresa da tutti i ...

Olanda - i giubbotti di salvataggio dei migranti diventano il loro nuovo lavoro : I giubbotti di salvataggio della guardia costiera li hanno salvati due volte. Prima dall'affogamento in mare, poi dalla disoccupazione. Un gruppo di migranti è stato assunto dall'azienda olandese ...

E Tinder diventa la app dove trovi lavoro : Se puoi incontrare il partner desiderato, puoi trovarci anche il dipendente ideale. Deve essere stata questa correlazione, tutta da vedere perché mai tentata finora, a convincere Eurowings che puntare su Tinder sia la scelta giusta per pescare piloti, assistenti di volo e responsabili di cabina del futuro. La compagnia aerea tedesca, parte del gruppo Lufthansa, ha infatti annunciato una campagna digitale fuori dall’ordinario per ...

“Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport. La tua passione - il tuo lavoro. Come diventare un giornalista : Hai una grande passione per lo sport e vorresti trasformarla in un lavoro? Quali sono i segreti del giornalismo sportivo nel Nuovo Millennio, in una realtà storica dinamica ed in continuo mutamento? Come valorizzare la propria professione per farsi strada in questo mestiere? Il “Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport risponderà a queste e tante altre domande. Introdurrà alle basi del giornalismo contemporaneo, dove nozioni ...

Modena. Porta Saragozza : Storia e cultura locale un grande amore diventato il mio lavoro : Carlo Previdi, presidente dell'associazione Porta Saragozza è autore di libri, venditore e ricercatore di antiche carte

