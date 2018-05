Il governo non c' è | torna l' incubo spread | sull' Italia i riflettori dell' Europa

Pd - Guerini : “Non è in discussione la fiducia a Martina. Appoggio a governo Giorgetti? Ipotesi strampalata - non esiste” : “Il documento? Un contributo per trovare l’unità nel partito, che non significa azzerare il dibattito interno”. Lo ha detto Lorenzo Guerini, a poche ore dall’inizio della direzione Pd e all’indomani della diffusione del documento dei renziani “contro la conta interna”. “Ipotesi Appoggio esterno a governo guidato da Giorgetti? È talmente strampalata che non esiste” L'articolo Pd, Guerini: ...

governo - Mattarella non aspetta il Pd : "nuove consultazioni" - tramonta l'asse dem-5stelle : "A distanza di due mesi le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste immutate. E non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza di Governo". Lo rende noto oggi il Quirinale, una nota...

CRISI DI governo/ Nuove elezioni non possono sostituire il realismo - che manca - : mancanza di realismo, conti fatti senza le maggioranze politiche, miraggio di Nuove elezioni: ecco perché siamo in un vicolo cieco.

CRISI DI governo/ Nuove elezioni non possono sostituire il realismo (che manca) : Mancanza di realismo, conti fatti senza le maggioranze che dovrebbero sostenere il GOVERNO in parlamento, miraggio del voto: ecco perché siamo in un vicolo cieco. LORENZA VIOLINI(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 06:01:00 GMT)CASELLATI E FICO/ Punti di forza e insidie di un accordo (poco) bipartisanSCENARIO/ Legge elettorale, premier e GOVERNO: le condizioni del Colle

Di Maio : “Se Salvini vuole un governo con il Pd e non tornare al voto lo dica subito” : Di Maio durante la registrazione del programma Porta a Porta: "Se l'obiettivo era fare un governo Salvini-Berlusconi-Renzi dovevano dirlo subito. Salvini lo dica: se vuole andare al voto non è vero quello che sto dicendo ma se non vogliono andare al voto lo devono dire".Continua a leggere

Documenti - liste di proscrizione e millennial divisi. Perché non può nascere un governo Pd-M5s : La seconda, nel merito: il giustizialismo, la violenza verbale come strumento di lotta politica, l'avversione alla democrazia rappresentativa, i contratti con penale firmati dagli eletti 5s con una ...

governo Pd-M5s - Serracchiani : “Renzi da Fazio? Io l’intervista non l’avrei fatta in quel modo” : A Otto e Mezzo (La7) Il commento di Debora Serracchiani all’intervista di Matteo Renzi da Fabio Fazio che ha così tanto spaccato l’opinione dell’elettorato di sinistra: “Anche se molte cose dette in quell’intervista sono condivisibili, non l’avrei fatta in quel modo” L'articolo Governo Pd-M5s, Serracchiani: “Renzi da Fazio? Io l’intervista non l’avrei fatta in quel modo” proviene da ...

La Lega vola e supera il 21% nei sondaggi - il 66% degli elettori non vuole un governo Pd-M5S : Gli elettori non vedono di buon occhio l'ipotesi di un governo Pd-M5S e il 66% degli intervistati si dichiara contrario a questa opzione. A due mesi dalle elezioni, la Lega continua a crescere nei sondaggi e tocca quota 21.6%, in netta crescita.Continua a leggere

Le posizioni non negoziabili allontanano il governo : Non è una politica di acrobazie tattiche quella che porterà il paese fuori dall’attuale impasse. Facciamo una rapida sintesi....

governo - Salvini 'Un esecutivo istituzionale non mi piace. Chiederò un preincarico' : GRUMELLO DEL MONTE , BERGAMO, - Un Governo di tipo 'istituzionale' non piace a Matteo Salvini. Il leader della Lega lo ha detto questa sera, attorniato dai cronisti, arrivando a Grumello del Monte, ...

S&P e il governo che non c'è L'agenzia sfrutta lo stallo Assist per Mattarella. Analisi : Si vede che l’Italia è terra di esperimenti finanziari (ad essere buoni). Ogni volta che ci sono elezioni compaiono infatti sulla scena attori caratteristici, da canovaccio della commedia all’italiana. Segui su affaritaliani.it

'Perché Renzi ha sparato su Di Maio in tv'. Il governo non c'entra - cosa c'è dietro davvero : Matteo Renzi da Fabio Fazio non solo ha attaccato il Movimento 5 stelle ma ha anche tenuto la barra contro i suoi, ex dc ed ex comunisti . 'Le facciano le cose che hanno promesso', ha detto l'ex ...

governo - il Quirinale non vuole il voto. E la Lega guarda a Renzi : “Esecutivo per modificare legge elettorale? Si può fare” : Il Quirinale non vuole il voto subito. E Sergio Mattarella non sembra neanche convinto della proposta di Matteo Renzi. Che invece adesso potrebbe cominciare a piacere alla Lega. L’ex segretario del Pd aveva bruciato la direzione del suo partito, comparendo sulla poltrona di Fabio Fazio per chiudere a ogni possibile intesa con il Movimento 5 stelle. E soprattutto per lanciare la proposta di un Governo di scopo con un duplice obiettivo: fare ...

