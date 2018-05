Il futuro delle rinnovabili in Italia | il 10 maggio la presentazione del “Renewable

La sfida delle imprese per capire il futuro : Proprio perché celebra le lotte e le conquiste dei lavoratori, la festa del lavoro è necessariamente anche un’opportunità per riflettere. ...

Musica - 50mila al concerto di Taranto per 'riprogrammare il nostro futuro' Striscione delle mamme dei Tamburi : -------- Il concerto di Taranto è in diretta tv, in esclusiva nazionale, su Canale 85 e Antenna Sud , canale 13, del digitale terrestre, oltre che in streaming sui canali Facebook delle rispettive ...

Musica - migliaia al concerto di Taranto per 'riprogrammare il nostro futuro' Striscione delle mamme dei Tamburi : -------- Il concerto è in diretta tv, in esclusiva nazionale, su Canale 85 e Antenna Sud , canale 13, del digitale terrestre, oltre che in streaming sui canali Facebook delle rispettive emittenti.

Irto : 'Laboratorio Calabria sul futuro delle città - accelerare riforme' : ...ha poi richiamato la necessità di una puntuale realizzazione delle misure che possono letteralmente trasformare il volto dei territori e al contempo contribuire alla ripartenza dell'economia: "Mi ...

Ginnastica - l’Italia del futuro punta in grande : tra giovani rampanti e l’attesa delle veterane - le azzurre viaggiano verso le Olimpiadi : L’Italia della Ginnastica artistica italiana sta affrontando un evidente ricambio generazionale, molte delle veterane che abbiamo ammirato negli ultimi anni sono ai box per svariati motivi e pian piano si stanno affacciando delle piacevoli novità all’interno del panorama internazionale. Lo sguardo è già puntato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, mancano appena due anni all’appuntamento più importante e già la prossima stagione sarà ...

Cupra e-Racer - il futuro elettrico delle gare turismo : Il grande pubblico italiano ha scoperto la Formula E, grazie all’inedito ePrix di Roma andato in scena tra le strade dell’Eur. Una prima assoluta che è stata anche l’occasione per presentare la Cupra e-Racer, ovvero un’auto da corsa 100% elettrica basata sulla Cup Racer alimentata a benzina. Chi ha assistito dal vivo all’ePrix di Roma ha anche potuto visitare lo stand Cupra all’interno dell’Allianz E-Village, ...

Andrew House : l'ex Sony parla di PS4 - di cicli di vita più lunghi - del futuro delle console e della possibile svolta dello streaming : "Al di là delle sfide a livello tecnico non c'è alcuna ragione per cui lo streaming di videogiochi non possa essere presente nello stesso modo in cui lo abbiamo visto nelle industrie di musica, film ...

Andrew House : l'ex Sony parla di PS4 - di cicli di vita più lunghi - del futuro delle console e della possibile svolta dello streaming : Andrew House è stato una delle personalità più importanti negli ultimi anni di successi della divisione PlayStation di Sony. Una figura di spicco per la divisione gaming che recentemente ha abbandonato la posizione di chairman di Sony Interactive Entertainment ma le cui opinioni su PS4, su PS5 e sul futuro del gaming non possono che essere estremamente interessanti.Come riportato da Polygon, House è recentemente intervenuto al GamesBeat in una ...

Al via la 'Maratona delle STEM' : oltre cento ragazze alla Scala per immaginare un nuovo futuro professionale : "#STEMintheCity " ha commentato Cocco " rappresenta una tappa fondamentale per continuare a valorizzare il contributo della scienza, dell'innovazione e delle tecnologie digitali come leva ...

Lavoro : al via 'Maratona delle Stem' - 100 ragazze immaginano futuro : "#STEMintheCity - ha commentato Cocco - rappresenta una tappa fondamentale per continuare a valorizzare il contributo della scienza, dell'innovazione e delle tecnologie digitali come leva ...

Lavoro : al via 'Maratona delle Stem' - 100 ragazze immaginano futuro - 4 - : ... grazie alla collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi, hanno partecipato a tavole rotonde e sessioni parallele di workshop tematici con esperte Stem provenienti dal mondo della ricerca, dell'...

Lavoro : al via 'Maratona delle Stem' - 100 ragazze immaginano futuro - 5 - : ... per valorizzare l'impatto reale della tecnologia 5G sulla qualità della vita della persone e approfondire la portata di questa straordinaria innovazione, con un riferimento particolare al mondo ...

Lavoro : al via 'Maratona delle Stem' - 100 ragazze immaginano futuro - 3 - : 'Per Lenovo le nuove tecnologie, penso soprattutto alla Realtà Virtuale e Aumentata e all'Intelligenza Artificiale, sono un fattore abilitante nell'accrescere la nostra conoscenza del mondo e rendere ...

Lavoro : al via 'Maratona delle Stem' - 100 ragazze immaginano futuro (5) : (AdnKronos) - Tanti gli eventi pensati per bambini e ragazzi in programma nei prossimi giorni della Maratona delle Stem. Come 'Back (and Forward) to the Future. #LenovoBusStop': giovedì 12 aprile a partire dalle 9.30 uno speciale London Bus a due piani, trasporterà gli alunni della scuola primaria e