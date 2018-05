Il food delivery conquista i centri storici di Roma e Milano

food delivery : 4 milioni di italiani usano app e siti per la consegna di cibo a domicilio : Il Food delivery, la consegna di cibo a domicilio, esiste da molti anni e da sempre ha riguardato ristoranti e soprattutto pizzerie che offrono ai propri clienti la possibilità di ricevere il cibo preferito direttamente a casa. Da diversi anni, tuttavia, sono nati servizi online che, in accordo di ristoranti e locali di ogni genere offrono la consegna di cibo a domicilio in maniera più organizzata e rapida, permettendo al cliente di ricevere il ...

Fusion - veg - black e poke : le nuove tendenze del food delivery : Non più soltanto l’ultima spiaggia per sfamarsi quando il frigorifero è vuoto. Il food delivery, ovvero la consegna di cibo a domicilio, è ormai diventato un modo per esplorare anche le proposte più innovative dei ristoranti della propria zona. Pizza, sushi, kebab e i grandi classici del cibo last-minute, insomma, fanno spazio ai nuovi protagonisti della scena gastronomica; soprattutto a Milano, città italiana regina del food delivery, ...