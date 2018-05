Il compleanno di Stella Frizzi | il primo senza il suo amato papà

Blastingnews

: ... mi rivolgo con affetto e simpatia al Direttore Rai sig.ra Monica Maggioni: PERCHÈ non fa un bel regalo di compl… - BiancaCecere : ... mi rivolgo con affetto e simpatia al Direttore Rai sig.ra Monica Maggioni: PERCHÈ non fa un bel regalo di compl… - LuciaDonati46 : #leredità Auguri per il compleanno alla dolce Stella, figlia di #FabrizioFrizzi. Un abbraccione e un bacione. ??? - hooneymoony : RT @farouka1967: Puntata memorabile, grazie a tutti per le risate e auguroni di buon compleanno alla piccola Stella! #leredita -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Il 3 maggio è ildella piccola, la figlia di Fabrizioe di Carlotta Mantovan. Oggi quindi ilche festeggiail suoaccanto, che l'aveva ardentemente voluta, con la convinzione di accompagnarla per un lungo tratto della sua vita.è nata il 3 maggio 2013, quando la coppia oramai era consolidata da anni di amore e convivenza e forse non sperava più che il miracolo di una nascita potesse allietare e benedire la loro coppia. Carlotta si è chiusa nel suo dolore Carlotta non rilascia dichiarazioni, non parla che con i suoi amici, parenti, ed è, come abbiamo potuto vedere dalle immagini apparse sulle pagine di un giornale, smagrita e distrutta da questa perdita. Il marito Fabrizio è mancato soltanto lo scorso marzo, ancora troppo presto per poterlo ricordareuna dolorosa e insostenibile sofferenza. Tutti i personaggi dello spettacolo, ...