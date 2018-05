Il Colle in pressing sui partiti. Lunedì consultazioni. Mattarella : «Ditemi se esistono altre maggioranze» : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , farà un nuovo giro di consultazioni con i partiti Lunedì prossimo per cercare di uscire dallo stallo e formare un nuovo...

Governo : pressing M5S - Colle dia più tempo a Fico - ‘patto con Pd unica strada’/Adnkronos : Roma, 25 apr. (Adnkronos) – La speranza, fondata, è che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conceda più tempo all”esploratore’ Roberto Fico, anche in vista della direzione Pd che potrebbe rivelarsi decisiva. La strada per arrivare a un’intesa coi dem, oggettivamente, è tutta in salita, e serve tempo quanto meno per trattare. I vertici grillini sanno bene che questa è l’ultima chiamata per Palazzo Chigi, ...