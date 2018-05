Il cinema italiano è finalmente rinato

Ligabue a Tokyo per il Festival del cinema italiano : tutti i prossimi appuntamenti dell’artista : Ligabue a Tokyo per la presentazione di Made in Italy al Festival del Cinema Italiano. Il rocker di Correggio è volato dall'altra parte del mondo per supportare la pellicola che ha raggiunto il mercato il 25 gennaio scorso, con Stefano Accorsi e Kasia Smutniak tra i protagonisti. A testimonianza del suo approdo in Giappone, ci sono alcune foto che l'artista ha postato sui suoi canali social ufficiali nei quali compare anche Kasia Smutniak, ...

A Tokyo 18/o Festival cinema italiano : Tokyo, 29 APR - Si è aperta alla Asahi Hall, nel quartiere di Ginza a Tokyo, la 18/a edizione del Festival del cinema italiano, organizzato in partnership con il quotidiano giapponese Asahi Shimbun ...

Marcello Mastroianni - il volto del cinema italiano che fu : ... riusciva a rappresentare benissimo le contraddizioni dell'italiano anche nel privato , incapace di fermarsi di fronte alla passione, a un nuovo amore, alla curiosità del mondo, alla vita in genere, ...

Loro 1 e Youtopia - il cinema italiano tra sesso e potere : Sognato da fan e palati fini ma anche osteggiato, temuto o addirittura sbeffeggiato per il loop artistico che lega il regista al suo feticcio tuttofare Toni Servillo (“La prossima volta interpreterà pure Padre Pio?”), dopo una decantazione travagliata arriva al cinema Loro 1, il nuovo di film di Paolo Sorrentino. La pellicola ha attirato numerose provocazioni; un polverone mediatico espanso all’ennesima potenza, inevitabile quando metti ...

Tokyo - Festival cinema italiano dal 28 : 7.30 XVIII edizione del Festival del cinema italiano, a Tokyo, dal 28 aprile al 5 maggio nella prestigiosa Asahi Hall di Ginza, nel periodo dell'anno dedicato in Giappone agli eventi speciali. Organizzato da Istituto Luce-Cinecittà, in partnership con l'Asahi Shimbun, Ambasciata Italiana e Istituto italiano di Cultura di Tokyo, è divenuto negli anni un evento di riferimento. Tra i film che approderanno al Festival,"Fortunata (Sergio ...

“Aiutatelo!”. Il dramma del mito del cinema italiano. Malato - stanco in pesanti difficoltà economiche. L’appello lanciato dalla moglie a Sabato Italiano : Malato, stanco, in grande difficoltà economica. A lanciare L’appello in diretta tv è stata la moglie. Un appello che sa di ultima spiaggia e insieme di speranza che il mondo che per tanto tempo lo amato ed al quale ha dato molto adesso si ricordi di lui. La situazione, racconta la moglie ai microfoni di Sabato Italiano, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele, è molto difficile. Parliamo di Nino Castelanuovo. Per l’attore ...

“Io violentata a 15 anni”. Rivelazione choc dell’attrice. Il suo non è un nome qualsiasi nel panorama del cinema italiano e internazionale. La sua particolare scelta - però - ha scatenato molte polemiche… : “Non so cosa faccia ora. Potrebbe essere sposato, avere dei figli”. Non sa più nulla del suo stupratore, che la violentò quando lei aveva solo 15 anni. Da quel giorno sono trascorsi 50 anni. Ora a far tornare a galla questo tremendo episodio è una lunga intervista, ripresa da Repubblica. Mantiene il massimo riserbo su quella identità perché, come spiega al sito Vulture che l’ha intervistata, anche il suo aggressore era ...

Pizza&cinema - negli Stati Uniti omaggio all'eccellenza del gusto italiano : tutti i particolari in cronaca' e Julia Roberts mangia una pizza in 'Mangia, Prega e Ama' . Sono alcuni esempi del legame che la pizza ha con il cinema. Noi abbiamo voluto esaltare questo aspetto ...

Addio a Vittorio Taviani - maestro del cinema italiano : Sarà difficile, e non indolore, parlare da oggi, al singolare, dei fratelli Taviani. Accanto a Paolo non c’è più Vittorio, scomparso nella sua casa romana a 88 anni, dopo la malattia che lo aveva colto da qualche tempo, costringendolo ad abbandonare la consuetudine di una vita, lavorare con il fratello, dalla scrittura al set, in quel continuo conf...

E' morto il regista Vittorio Taviani - con il fratello era tra i maestri del cinema italiano : Se n'è andato a 88 anni Vittorio Taviani che, in coppia con il fratello Paolo, 86, ha firmato capolavori del cinema italiano da "I sovversivi" (1967) a "Una questione...

E’ morto Vittorio Taviani - con il fratello Paolo era uno di maestri del cinema italiano : E’ morto Vittorio Taviani, con il fratello Paolo era uno di maestri del cinema italiano E’ morto Vittorio Taviani, con il fratello Paolo era uno di maestri del cinema italiano Continua a leggere

Addio al maestro Vittorio Taviani - cinema italiano in lutto Video : Si spengono i riflettori. Dopo una lunga malattia è morto a Roma il maestro Vittorio #Taviani: è la figlia Giovanna a darne il triste annuncio. Una vita dedicata al #cinema, il grande #regista aveva 88 anni. Vittorio e Paolo Taviani, la coppia di fratelli registi ha realizzato capolavori che hanno fatto la storia del cinema italiano. Sono dei fratelli Taviani pellicole indimenticabili come Padre Padrone, Palma d'oro a Cannes nel '77, in cui ...

Addio al maestro Vittorio Taviani - cinema italiano in lutto : Si spengono i riflettori. Dopo una lunga malattia è morto a Roma il maestro Vittorio Taviani: è la figlia Giovanna a darne il triste annuncio. Una vita dedicata al cinema, il grande regista aveva 88 anni. Vittorio e Paolo Taviani, la coppia di fratelli registi ha realizzato capolavori che hanno fatto la storia del cinema italiano. Sono dei fratelli Taviani pellicole indimenticabili come "Padre Padrone", Palma d'oro a Cannes nel '77, in cui ...

E' morto il regista Vittorio Taviani - con il fratello era tra i maestri del cinema italiano : Da oggi non si potrà più dire, al presente, 'i Taviani'. Si è sciolto con la morte di Vittorio, classe 1929 contro il 1931 del poco più giovane fratello Paolo, uno dei sodalizi più fertili e geniali ...