Il ciclone mediterraneo manterrà instabilità lungo la settimana

ciclone mediterraneo in azione - Instabilità persistente su gran parte d'Italia : Roma - FORTE INSTABILITA' - Il minimo depressionario attualmente al largo del Tirreno sta provocando una spiccata instabilità su tutto il nostro Paese, con occasione per piogge e rovesci frequenti da Nord a Sud, anche a sfondo temporalesco. I fenomeni saranno alternati a momenti di variabilità più asciutta, specie verso i settori ionici e le Alpi più settentrionali. PIOGGE E TEMPORALI FREQUENTI, ANCHE INTENSI - Il ...

Allerta Meteo - il ciclone Afro-Mediterraneo è sempre più vicino : primi temporali in Sicilia - attenzione [LIVE] : 1/7 ...

Allerta Meteo per Giovedì 3 Maggio in tutt’Italia : il ciclone Afro-Mediterraneo arriva sul Tirreno e scatena una grande tempesta : 1/27 ...

Maltempo - arrivato ciclone mediterraneo : forti piogge al Centro-Nord : Maltempo, arrivato ciclone mediterraneo: forti piogge al Centro-Nord Temperature in calo, rovesci diffusi e disagi nelle regioni settentrionali e centrali della Penisola. Nubifragi in Toscana, allerta in Sardegna. Peggiora il meteo anche al Sud dopo un ponte del Primo maggio prevalentemente soleggiato. LE ...