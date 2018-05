Il boom dell’intelligenza artificiale | ombre su sicurezza e lavoro Serve più conoscenza

huffingtonpost

(Di giovedì 3 maggio 2018) È il tempo dell'intelligenza, su cui si sfidano le superpotenze, dagli Usa alla Russia delle manipolazioni di Putin, dalla Cina che ambisce nell'arco di pochi anni a superare l'America alla Ue che si prepara a stanziare 2 miliardi di euro entro il 2020 per colmare il gap con gli altri "grandi" hi tech.È una dimensione dell'innovazione oramai tanto diffusa nel discorso pubblico e nelle pratiche economiche da essere nominata con un sintetico acronimo, AI (Artificial Intelligence, appunto). Dei robot, che hanno sempre più spazio nell'industria e nella logistica, nella chirurgia e perfino in cucina, nelle attività domestiche. Dei miliardi di dati che si incrociano in tempi rapidissimi, generando straordinarie connessioni di possibile."Uno spazio cibernetico che cresce e muta in continuazione, con straordinarie opportunità ma anche ...