I videogiochi vanno al museo con Nintendo Labo

(Di giovedì 3 maggio 2018) Giocare è una cosa seria: è il metodo migliore per imparare e apprendere, soprattutto per i più piccoli. In un Paese come l’Italia, in cui il 57%della popolazione si definisce videogiocatrice1, la potenzialità educativa del medium videoludico può arrivare a toccare ben 17 milioni di persone. Ed è per questo che, leader mondiale nella creazione e nello sviluppo di intrattenimento interattivo, da sempre attenta ai risvolti formativi dei suoi prodotti, ha deciso di fare il suo ingresso ufficiale nei musei italiani con, una nuova linea di esperienze interattive basata sul gioco e sulla scoperta. Da Milano a Roma, passando per Genova, Perugia e Napoli: saranno ben 5 i musei dove adulti e bambini potranno divertirsi a più non posso partecipando a workshop eratoriche, unendo l’utile al dilettevole e mixando l’analogico al digitale, elimineranno il gap tecnologico ...