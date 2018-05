ilpost

: I #verbiriflessivi: Prima di stringerci la mano, mentre mi pettino, mi chiedo come mai sia così difficile riconosce… - notiveri : I #verbiriflessivi: Prima di stringerci la mano, mentre mi pettino, mi chiedo come mai sia così difficile riconosce… - ilpost : I verbi riflessivi - scoopscoop6 : I verbi riflessivi -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Prima di stringerci la mano, mentre mi pettino, mi chiedo come mai sia così difficile riconoscere ie distinguere tradiretti, indiretti e reciproci. Che li abbiate studiati ieri o vent’anni fa, un ripasso non guasta. (In IIl Post.