I media italiani più attivi sui social e dei post con più interazioni ad aprile

I media italiani più attivi sui social e dei post con più interazioni a marzo - INFOGRAFICHE by Storyclash - - : Inoltre nei Top post adesso è possibile vedere la classifica anche per video e live streaming, immagini e messaggi.

Classifica dei media italiani più attivi sui social e dei post con più interazioni a marzo - : Inoltre nei Top post adesso è possibile vedere la Classifica anche per video e live streaming, immagini e messaggi. <iframe src='https://app.storyclash.com/embed/2018/3/it' width='100%' height='4200

Redditi - gli italiani dichiarano in media 21mila euro - +1 - 2% - . Dieci milioni di persone non pagano tasse : È quanto emerge dalla rilevazione del ministero dell'Economia sulle dichiarazioni dei Redditi delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2016. La regione con reddito medio più alto è la Lombardia , ...

Redditi - gli italiani dichiarano in media 21mila euro (+1 - 2%). Dieci milioni di persone non pagano tasse : Il reddito complessivo totale dichiarato dagli italiani nel 2017 ammonta a circa 843 miliardi di euro (+10 miliardi rispetto all'anno precedente) per un valore medio di 20.940 euro, in...

Hotel - quanto mi costi : per gli italiani all'estero 113 euro in media : ... segnala la solidità del settore economico dei viaggi e un crescente desiderio da parte dei consumatori di fare esplorare il mondo. Gli eventi di stampo culturale hanno ispirato più che mai i viaggi, ...

Giornalista ucciso in Slovacchia - media : rilasciati sei italiani - : Secondo l'agenzia di stampa Ctk, sarebbero stati liberati tutti gli uomini, tranne uno, arrestati l'1 marzo in relazione all'omicidio del reporter Jan Kuciak, trovato morto il 25 febbraio insieme alla ...

Omicidio Kuciak. media : rilasciati sei dei sette italiani. La polizia non conferma : Secondo il sito di notizie ceco tvnoviny.sk probabile che verrà rilasciato anche il settimo italiano arrestato in relazione all'Omicidio del reporter slovacco Kuciak e della sua fidanzata. Il giovane giornalista nel suo ultimo articolo descriveva le attività di persone vicine alla Ndrangheta e i loro affari con i fondi europei in Slovacchia

Reporter ucciso Slovacchia - media locali : 'Arrestati tre italiani' : L'imprenditore italiano Antonino Vadalà è stato arrestato dalla polizia slovacca, che indaga sulla morte del giornalista ucciso, Jan Kuciak. Lo scrive il quotidiano locale Korzar, precisando che ...

Slovacchia - media : “Arrestati l’imprenditore Vadalà e altri due italiani per l’omicidio del giornalista Jan Kuciak” : Tre imprenditori italiani sono stati arrestati dalla polizia slovacca per l’omicidio del giornalista Jan Kuciak: si tratta di Antonino Vadalà, del fratello Bruno e del cugino Pietro Catroppa. A riferirlo è il quotidiano locale Korzar. Secondo i media locali, giovedì mattina la polizia ha fatto irruzione negli appartamenti dell’imprenditore, a Michalovce e a Trebisov, nell’est del Paese. Della famiglia Vadalà e dei presunti legami con la ...

Liberty media lancia l’OTT per la Formula 1 : nasce F1 TV - ma non per i fan italiani : Novità in Formula 1: Liberty Media ha annunciato il lancio della piattaforma per seguire i GP in streaming L'articolo Liberty Media lancia l’OTT per la Formula 1: nasce F1 TV, ma non per i fan italiani è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Le idee di mediapro sul calcio in tv - italiani nei guai : servono 60 euro al mese - una follia! : “Secondo la nostra stima nell’ottica del canale tematico, il prezzo per vedere in Italia tutta la Serie A e la B dovrebbe essere fra 35 e 40 euro”. Che cosa? Il presidente di Mediapro, Jaume Roures, ha spiegato il proprio piano in merito alla distribuzione dei diritti tv in Italia, un piano che non sembra essere molto favorevole per i tanti utenti e tifosi dello stivale. 35-40 euro al mese per avere il pacchetto completo ...

Calcio : mediapro - colosso spagnolo che vuole cambiare pallone e abitudini italiani : Quando nel mondo si guarda una gara della Liga spagnola si capisce subito e non importa quale squadra giochi. La Liga è un prodotto e ogni cosa fa parte del tutto. L'Importante è avere uno standard ...

TV - mediaset-Champions League : la decisione che farà infuriare i tifosi italiani : E' l'ultima stagione in cui Mediaset trasmetterà le partite di Champions League in chiaro, in quanto dall'anno prossimo andranno in onda su Sky. Pertanto il Biscione ha assicurato i tifosi che il mercoledì avrebbe trasmesso una partita in chiaro di una squadra italiana, ma a quanto pare gli accordi non sono stati rispettati del tutto. Cosa certa è che i tifosi della Juventus non saranno per niente contenti di sapere che probabilmente Canale 5 ha ...

Cast e personaggi di Blindspot 3 su mediaset Premium dal 21 febbraio : anticipazioni degli episodi italiani : Dopo l'ennesima replica della seconda stagione su Top Crime, Cast e personaggi di Blindspot 3 sono pronti a tenere compagnia al pubblico di casa Mediaset con i nuovi episodi inediti in Italia. Jaimie Alexander, i suoi tatuaggi e i misteri legati ad essi sono pronti ad andare in scena con gli episodi attualmente in onda anche negli Usa. L'incipit della serie ormai lo conoscono tutti con un borsone che viene lasciato incustodito a Times ...