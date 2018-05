Huawei P8 Lite 2017 si aggiorna con le patch di sicurezza di aprile 2018

Huawei P20 Lite è già tempo di prezzo sottocosto su un volantino : l’offerta di maggio 2018 : Arriva il primo prezzo sottocosto per il nuovo Huawei P20 Lite che ha debuttato in Italia da circa un mese: ecco i dettagli l’offerta a inizio maggio 2018 in un volantino.Segnaliamo a tutti coloro che sono interessanti ad acquistare uno smartphone recente come l’Huawei P20 Lite, che a partire da oggi 3 maggio 2018 e fino al 12 dello stesso mese il dispositivo è disponibile al prezzo sottocosto di 289 euro presso i negozi ...

Quante novità su Huawei P8 Lite 2017 con aggiornamento B203 : sorpresa B171 Wind : Grande giornata per il Huawei P8 Lite 2017. Questa mattina abbiamo raccolto per i nostri lettori un feedback finalmente positivo sull'aggiornamento Oreo previsto un po' prima dell'estate e ora possiamo pure segnalare due update effettivi giunti via OTA sempre in queste ore in Italia. Ci riferiamo all'adeguamento software B203 per i device no brand e a quello B171 per gli esemplari Wind. Procediamo esaminando per primo l'aggiornamento B203 ...

Nuovissima scadenza ufficiale per Huawei P8 Lite 2017 con aggiornamento Oreo : riecco TIM : Ci sono novità interessanti che possiamo condividere con voi oggi a proposito di uno smartphone davvero apprezzato dal pubblico italiano, vale a dire il cosiddetto Huawei P8 Lite 2017, considerando il fatto che in tanti sono ansiosi di capire quando avremo modo di toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Ci eravamo lasciati un paio di settimane fa con 3 che aveva annunciato la distribuzione del pacchetto software nel ...

Stop problemi RAM su Huawei P10 Lite : tutti i trucchi per liberare più memoria : Nell'ultimo periodo abbiamo sentito molto parlare dei problemi RAM che stanno affliggendo alcuni Huawei P10 Lite in seguito all'aggiornamento B207 e B139, riservati rispettivamente agli esemplari no brand e Vodafone. I disguidi si sono fatti più noiosi soprattutto per i secondi modelli, per cui il quantitativo di memoria volatile si aggira, in media, attorno ai 2GB. Non sempre la causa di questi mali è da ricondurre all'aggiornamento software da ...

Salto all’aggiornamento B501 e B502 su Huawei P9 Lite : di che cosa si tratta? : Nuovo passo in avanti con l'aggiornamento B501 e B502 su Huawei P9 Lite. Anzi questa volta possiamo parlare di vero e proprio balzo compiuto nel supporto software con due firmware ora in prima distribuzione e che si differenziano dai precedenti per identificativo numerico che (questa volta) non procede secondo la sua consueta successione. Di quali pacchetti stiamo dunque parlando? Solo qualche giorno fa, abbiamo condiviso con i nostri ...

Huawei P8 Lite 2017 a prezzo sottocosto in tanti volantini di maggio 2018 : Da maggio 2018 molti volantini nazionali di vari rivenditori della GDO italiana propongono l’Huawei P8 Lite 2017 in offerta a prezzo sottocosto: ecco dove e quando.Se state cercando uno smartphone android che è aggiornabile pure ad Android Oreo, e avete un budget di spesa inferiore ai 150 euro vi segnaliamo che nei prossimi giorni troverete in offerta l’Huawei P8 Lite 2017.Huawei P8 Lite 2017 torna a prezzo sottocosto nella prima ...

Via ufficiale all’aggiornamento Android Oreo per Huawei Mate 10 Lite : situazione al 2 maggio : Ci sono importanti novità che possiamo analizzare oggi 2 maggio per quanto riguarda il cosiddetto Huawei Mate 10 Lite, in riferimento alla distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Pochi giorni fa ho condiviso con voi i riscontri da parte di TIM, secondo cui la diffusione sarebbe scattata a partire dalla metà di maggio, aprendo in questo modo le porte ad un pacchetto software per uno smartphone che in Italia ha ...

Android 8.0 Oreo per Huawei P8 Lite 2017 è scaricabile con Firmware Finder : Huawei P8 Lite 2017 potrebbe ricevere a giorni l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo: la nuova release è infatti comparsa nel database di Firmware Finder, il tool che contiene moltissime versioni software provenienti da Paesi diversi. L'articolo Android 8.0 Oreo per Huawei P8 Lite 2017 è scaricabile con Firmware Finder proviene da TuttoAndroid.

Allerta Huawei P8 Lite 2017 per possibili problemi WiFi : una soluzione alternativa : Da circa quattro mesi a questa parte si susseguono le segnalazioni da parte di tantissimi possessori di un Huawei P8 Lite 2017 che hanno riscontrato problemi con la connessione WiFi. Tra scarso segnale e collegamento non stabile, navigare sotto la copertura di un router è diventata un’impresa davvero ardua per un device che in quasi un anno e mezzo di vita ha fatto registrare volumi di vendite estremamente significativi. Malfunzionamento ...

Smartphone Android in offerta oggi 30 aprile : Honor 9 Lite - Huawei P10 Lite - Samsung Galaxy S9 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 30 aprile su store online sono: Honor 9 Lite, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy S9, S9 Plus e A5 (2017). Siete allora pronti a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 30 aprile: Honor 9 Lite, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy S9 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Sfondi Huawei P20 Lite scaricali tutti subito ! : Disponibili per il download gli Sfondi ufficiali del Huawei P20 Lite da scaricare e mettere sul vostro cellulare Anteprima Sfondi Huawei.

Inarrestabile Huawei P9 Lite : aggiornamento B411 e B412 ai blocchi di partenza : Diamo notizia di un nuovo aggiornamento Huawei P9 Lite: ancora oggi, lo smartphone si conferma come un ottimo acquisto per le sue specifiche hardware di tutto rispetto e ancora di più per il supporto software che gli sviluppatori continuano a garantire per il device non più giovanissimo. Dopo aver commentato con voi i riscontri del firmware B409, ecco che il nuovo passo compiuto è rappresentato da due rilasci nuovi di zecca e appena sbarcati in ...

Problemi luminosità automatica Huawei P8 Lite 2017 Vodafone e non solo : una soluzione? : I Problemi con la luminosità automatica sul Huawei P8 Lite 2017 sono effettivi oppure no? In particolare è solo il modello Vodafone con l'ultimo aggiornamento B158 a soffrirne oppure interessati dal presunto bug sono anche gli altri modelli serigrafati e anche la variante no brand? Il Huawei P8 Lite 2016 Vodafone in particolare ha cominciato a ricevere il pacchetto B158 verso la metà del corrente mese. I riscontri racconti nella decina di ...

Tempistica Huawei Mate 10 Lite sull’aggiornamento Oreo : novità importanti da TIM : Si parla poco in questo periodo di uno smartphone molto popolare in Italia, vale a dire il cosiddetto Huawei Mate 10 Lite. Complice un rapporto tra qualità e prezzo molto interessante, infatti, lo smartphone è andato incontro a volumi interessanti di vendite tra la fine del 2017 e lo scorcio iniziale del 2018, al punto che tutti oggi si chiedono quando sarà possibile toccare con mano una volta per tutte l'aggiornamento del sistema operativo ...