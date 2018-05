Honor 7X | nuovo aggiornamento e sblocco facciale

Honor 7X verrà aggiornato a EMUI 8.0 il 30 aprile negli USA con un nuovo Face Unlock : Dopo oltre un mese in versione beta, EMUI 8.0 verrà rilasciata negli Stati Uniti il prossimo 30 aprile e introdurrà tutte le funzionalità tipiche di Android 8.0 Oreo e numerose funzionalità proprietarie, tra le quali spicca in nuovo sistema di sblocco con riconoscimento facciale simile a quello di OnePlus 5T. L'articolo Honor 7X verrà aggiornato a EMUI 8.0 il 30 aprile negli USA con un nuovo Face Unlock proviene da TuttoAndroid.

Fondamentale per Honor 9 il nuovo aggiornamento B363 : arriva Face unlock : arrivano notizie interessanti dal web per quanto riguarda uno smartphone diventato molto popolare in Italia nel corso degli ultimi mesi, vale a dire il cosiddetto Honor 9. Dopo una lunga attesa, infatti, il produttore sta dando il via alla distribuzione di un nuovo aggiornamento che sulla carta dovrebbe migliorare le cose dopo l'arrivo sulla scena di Android Oreo. Si tratta dunque di una semplice patch correttiva, utile per perfezionare degli ...

In cerca di sfondi? Il nuovo Honor 10 ve ne regala quindici! (link) : Honor 10 è realtà in Cina e nonostante non sia disponibile da subito all'acquisto, il pacchetto di sfondi è già pronto per il download. Ecco anteprime e link L'articolo In cerca di sfondi? Il nuovo Honor 10 ve ne regala quindici! (link) proviene da TuttoAndroid.

Honor 10 / In Italia arriva il nuovo top di gamma per gli smartphone Android : caratteristiche e prezzi : Honor 10, in Italia arriva il nuovo top di gamma per gli smartphone Android: caratteristiche e prezzi, ultime novità. Il marchio cinese si prepara ad invadere il mercato cinese.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 13:48:00 GMT)