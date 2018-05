“Ho ucciso mia moglie | venite a festeggiare” L’sms horror inviato dal marito fuori di

caffeinamagazine

(Di giovedì 3 maggio 2018) Sembrava una storia d’amore destinata a durare in eterno, la loro. Iniziata proprio come in un favola con un incontro tra quelli che all’epoca erano soltanto due ragazzini e che poi, col passare degli anni, hanno saputo resistere a ogni sfida e tentazione, arrivando fino all’altare. Purtroppo, però, negli ultimi tempi tra i due, nel frattempo diventati anche genitori di due bambini, le cose avevano iniziato ad andare male, con liti continue, minacce e incomprensioni. Fino a quando, all’improvviso, Steven Grainger di 32 anni non ha perso definitivamente la testa, esplodendo di rabbia e aggredendo laSimone con una padella da cucina. Colpi violenti alla testa, fino a farle perdere i sensi, mentre i bambini erano al piano di sopra a dormire. Poi, quando lei era incosciente a terra, le ha messo le mani al collo e l’ha strangolata fino a ucciderla. ...