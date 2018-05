HIV | il trattamento precoce è la chiave per evitare l’atrofia cerebrale

meteoweb.eu

(Di giovedì 3 maggio 2018) Alla fine del 2016, nel mondo c’erano 36,7 milioni di persone che convivevano con l’HIV e di queste, solo il 53% aveva accesso alle cure. Ora, un nuovo studio sottolinea le conseguenze neurologiche dell’esposizione all’HIV senza terapia antiretrovirale. È noto che l’infezione da HIV provoca una riduzione del volume e dello spessore corticale in alcune regioni del cervello, ma finora non era chiaro quando questi cambiamenti avessero inizio e quale ruolo svolgesse la terapia antiretrovirale (cART) nel bloccare o rallentare la loro progressione. Per rispondere a queste domande, i ricercatori della McGill University, in collaborazione con i colleghi dell’University of Washington St. Louis e della Yale University, ha analizzato i dati delle risonanze magnetiche di 65 pazienti che erano stati infettati meno di un anno prima, confrontandoli con i dati di 19 partecipanti negativi all’HIV e 16 ...