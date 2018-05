Hawaii | il vulcano Kilauea si prepara all’eruzione

meteoweb.eu

(Di giovedì 3 maggio 2018) Decine di scosse stanno facendo tremare ilnellea causa del magma che si sta movendo nel sottosuolo in una nuova area del cono vulcanico Puu Oo. Le autorità dell’an Volcano Observatory hanno dichiarato che la crescente attività è associata al collasso del fondo del cratere di Puu Oo. Sono state rilevate circa 50 piccole scosse nella mattinata di ieri. Gli scienziati dichiarano che l’attività potrebbe innescare una nuova eruzione e invitano le persone a non avvicinarsi alla zona. Le autorità hanno dato inizio aitivi per una possibile eruzione. Il fondo del cratere Puu Oo ha cominciato a collassare lunedì, innescando una serie di scosse e spingendo la lava in nuove camere sotterranee. La geologa Janet Babb ha spiegato che un’attività simile è stata registrata prima di precedenti eruzioni nell’area. Se il magma apre un varco nel suolo, le fontane di ...