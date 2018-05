“Harry | sei ancora in tempo” La lettera che fa tremare Meghan a pochi giorni dal

caffeinamagazine

(Di giovedì 3 maggio 2018) “Chi ha qualcosa da dire parli ora o taccia per sempre”. Una frase che ormai non appartiene nemmeno più al rito del matrimonio ma che di contro nel mondo del cinema anticipa puntualmente guai a bizzeffe, con qualche invitato pronto a farsi avanti per rovinare il giorno di festa. Un po’ quello che sta succedendo in queste ore, udite udite, alla poveraMarkle: il futuro sposo, sua altezza il principe Harry, si è infatti visto indirizzare a mezzo stampa unadal fratello della modella, pronta a entrare di gran carriera a Buckingham Palace. Un messaggio scritto dal fratellastro di lei, Thomas Markle jr, e che invita il fratello di William a fare un passo indietro. La missiva è stata pubblicata dal settimanale In Touch: “La fama le ha dato alla testa, trasformandola in una donna superficiale, presuntuosa, che farà diventare matto te e la famiglia reale. ...