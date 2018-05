Hamsik saluta Reina

raisport.rai

: #Reina saluta #Napoli, #Hamsik lo omaggia: 'Noi e la città non ti dimenticheremo mai'. ?? Poi suona la carica per… - DiMarzio : #Reina saluta #Napoli, #Hamsik lo omaggia: 'Noi e la città non ti dimenticheremo mai'. ?? Poi suona la carica per… - claudioruss : Hamsik su Instagram saluta Reina: 'Sei stato un grandissimo compagno. Uno dei migliori con quali ho avuto piacere d… - DilettaBarilla : #Reina dice addio al #Napoli, #Hamsik saluta il compagno e culla ancora l'idea di un grande sogno @_SuperNews_ -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Che il futuro di Pepesia lontano da Napoli non e' un mistero, cosi' come non e' una novita' che il Milan lo aspetti per la prossima stagione. Oggi, pero', e' arrivato il saluto del capitano ...