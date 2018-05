Guasto alle montagne russe | 64 persone rimangono ore con la testa in giù video

Blastingnews

(Di giovedì 3 maggio 2018) Molti sono gli appassionati delle giostre più spericolate ed in particolar modo delle #. Quest'ultima è una sorta di ferrovia in miniatura con salite e discese molto ripide. I più paurosi sicuramente dopo aver saputo di questa vicenda, saranno ancora più intimiditi dall'idea di provare una delle attrazioni presenti all'interno di vari parchi divertimento sia in Italia che all'estero. Quello che hanno vissuto 64alcune ore fa può definirsi un incubo. I protagonisti della vicenda si trovavano sulledell’Universal Studios Japan di Osaka, quando nel bel mezzo del giro, il macchinario si è improvvisamente fermato per via di un #creando il panico tra tutti i passeggeri che si trovavano sopra la giostra. La #paura per leè stata tanta nelle due ore in cui i passeggeri sono rimasti ain giù. Interminabili ore Salendo su una ...