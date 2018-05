Gravina | “elezioni Figc entro maggio”

calcioweb.eu

(Di giovedì 3 maggio 2018) “Quando ci sarà la richiesta ufficiale per l’assemblea elettiva? Sperofine maggio”. Lo dice il presidente della Lega Pro, Gabriele, dopo l’incontro con il commissario dellaRoberto Fabbricini, nel corso del quale si è parlato anche del tentativo di alcune componenti (Lega Pro, Lnd e Aic, ndr), di trovare l’accordo su un nome per la presidenza federale in modo da procedere alla richiesta formale della convocazione dell’assemblea elettiva. “Serve l’accordo su un nome di alto profilo perché la Federazione merita un momento di massima distensione con una guida certa e condivisa”, ha aggiunto, precisando che “con Fabbricini c’è stato uno scambio di riflessioni molto ampio. Abbiamo avuto poi modo di rappresentare al commissario la volontà di arrivare in tempi rapidissimi alla richiesta di una ...