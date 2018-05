laragnatelanews

: Grandma Bistrot l'eccellenza a due passi da casa - - evyna : Grandma Bistrot l'eccellenza a due passi da casa - -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Quando entri dal’aria è quella familiare didella nonna. Non ci sono eccessi, non c’è eleganza, ma tutto è disposto secondo una volontà ben precisa. C’è un bel bancone all’entrata che lascia vedere la diversità dell’offerta di birre, vini o liquori e che incastona la cassa, proprio a ridosso della cucina. La cucina si trova dietro la classica porta a molla con il vetro tondo, che divide l’ambiente. Poi c’è la sala. Non tanto grande, ma che conta un buon numero di tavoli così da consentire un buon servizio e attesa zero. D’estate poi c’è l’esterno, un semplice marciapiede, ma che permette di godersi l’aria più fresca, tra piante fatte crescere a ridosso dello stabile.è un moderno, è gestito con occhio attento da Lorenzo Leonetti, qualcuno che potremmo definire imprenditore, cuoco, ...