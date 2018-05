Grande Fratello 2018 puntata 3 maggio | anticipazioni e diretta

Grande Fratello 2018 - Baye Dame Dia : "Aida Nizar ha vinto su di me perchè io non ho saputo rispondere con un sorriso" : In una diretta sui social, l'ex concorrente torna a parlare di Aida e dei suoi ex coinquilini.

Royal Wedding - il fratello di Meghan Markle scrive al principe Harry : “Stai facendo un Grande errore” : Parenti serpenti? The post Royal Wedding, il fratello di Meghan Markle scrive al principe Harry: “Stai facendo un grande errore” appeared first on News Mtv Italia.

Grande Fratello delle liti fa il record del 27 per cento : Più si litiga, più gli ascolti si alzano. Più si gettano in pista personaggi che suscitano reazioni forti, più la gente accorre a guardare la corrida. La legge della tv trash non si smentisce: lunedì ...

Grande Fratello 15 : il web in rivolta con la produzione per aver fomentato il pubblico contro Aida : Grande Fratello 15, gravi accuse contro il reality. Il web in rivolta con la produzione: “È tutto pilotato” Grande Fratello 15: scandalo dopo la terza puntata, il web accusa la produzione La terza puntata del Grande Fratello sotto l’egida di Barbara D’Urso è stata parecchio delicata e impegnativa per la conduttrice. Dopo aver rimproverato in modo piuttosto veemente il gruppo ha dovuto comunicare l’espulsione del concorrente di colore Baye Dame ...

Grande Fratello - la scelta drastica di Pier Silvio Berlusconi : 'Si fa e basta' : 'Non esistono programmi esauriti, esistono programmi fatti male o fatti bene. E condotti in maniera intelligente. Quindi il Grande Fratello si fa . Aspetto le vostre proposte'. E' con assoluta ...

“Ora sì che si spiega tutto!”. Grande Fratello - spunta un segreto nel passato di Mariana. Tutti a chiedersi perché ha nominato ‘l’amica’ Patrizia e poi negato l’evidenza - ma ora che ‘si sa’ - per molti il giallo può dirsi risolto. Si prevedono scintille : Mariana Falace è indiscutibilmente una delle ragazze più belle al Grande Fratello 15. Modella di professione, ma con il titolo di dottoressa in Economia aziendale in tasca, la 23enne di Castellamare di Stabia ha fatto subito girare la testa ai telespettatori del reality. Non bella, bellissima. Finora, però, ha esposto più le sue grazie che il suo carattere in Casa. Ma è questione di tempo, perché adesso Patrizia Bonetti, che è stata ...

Grande Fratello - Matteo Gentili - Alessia e Mariana : nuovi intrecci amorosi Video : Fino a poche settimane fa #Matteo Gentili si leccava le ferite provocate dalla fine del rapporto con Paola Di Benedetto. Un’intensa storia d’amore durata quattro anni e interrotta alla vigilia della partenza dell’ex madre natura per l’Isola dei Famosi. Un bacio galeotto ed alcuni messaggi prima della partenza per l’Honduras avevano riacceso la speranza del calciatore. Una fiammella che la ventitreenne vicentina ha spento appena sbarcata a Cayo ...

Grande Fratello 2018/ Due nuove coppie nella Casa? Tarzan corteggia Mariana - Matteo Gentili invece... : Grande Fratello 2018, stanno nascendo nuovi amori nella Casa? Alberto Mezzetti corteggia Mariana (che vuole Luigi Favoloso?), Matteo Gentili vicino ad Alessia(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 06:50:00 GMT)

Aida Nizar - si ritira dal Grande Fratello 2018?/ "Se continua così vado via" - ed è rottura con Alberto : Aida Nizar pronta a lasciare il Grande Fratello 2018? "Se continua così vado via" ha ammesso a Lucia Bramieri. Intanto è crisi con Alberto Mezzetti(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 06:15:00 GMT)

Grande Fratello - Simone : "Sono contento per la squalifica di Baye. Anzi - doveva uscire subito" (Video) : A quarantotto ore dalla squalifica, nella casa del Grande Fratello si parla ancora di Baye Dame. Il suo comportamento ai danni di Aida -che ha portato la produzione a prendere drastici provvedimenti nei suoi confronti -tiene tuttora banco, con Alberto e Simone che sono tornati a commentare l’episodio.Per il ‘Tarzan di Viterbo’ l’uscita di Baye “era inevitabile”, mentre a detta di Simone l’espulsione è arrivata addirittura troppo ...

Grande Fratello 15 - Angelo Sanzio si confessa : "Sarei stato un prete gay" : Tempo di confessioni in quel della casa del Grande Fratello. Angelo Sanzio, il ken umano italiano, si è lasciato andare a rivelazioni sul suo passato e no, non riguardano le sue trasformazioni stavolta, bensì un altro lato se vogliamo ancora più intimo della sua vita. Tutto parte da una conversazione avvenuta con Aida Nizar e Mariana Falace. La concorrente spagnola rivolge ad Angelo alcune domande sulla sua omosessualità, ed il discorso ...

Patrizia Bonetti in lacrime al Grande Fratello - il messaggio del papà : Leggi l'Articolo - Patrizia Bonetti è ancora in nomination ed il televoto del Grande Fratello potrebbe terminare la sua esperienza nel reality. La diretta ci regala emoz...

Alberto volta le spalle ad Aida al Grande Fratello : “È un’arrivista” : Grande Fratello, Alberto contro Aida Nizar: le critiche e il cambio di opinione sulla concorrente Quelli che speravano di veder trionfare l’amore tra Aida Nizar e Alberto al GF pare che da stasera in poi saranno costretti a ricredersi. Dopo aver ribadito di non interessato sentimentalmente alla spagnola, infatti, qualche minuto fa Alberto parlando di […] L'articolo Alberto volta le spalle ad Aida al Grande Fratello: “È ...

“No - non ti voglio”. Grande Fratello - e la coppia scoppia. Sembrava che fosse l’amore più sicuro per sbocciare. Ma dopo l’ultimo faccia a faccia c’è stato il clamoroso rifiuto. La dinamica che ha diviso i fan : Erano in molti, fin dall’inizio a sognare una probabile storia d’amore tra i due ma a quanto pare non è aria. dopo una settimana vissuta quasi in simbiosi, i due si sono allontanati dopo la terza puntata del reality show. E quando lei ha fatto delle avance esplicite, lui ha subito messo le cose in chiaro. Nessun flirt, niente di romantico tra i due. I protagonisti ovviamente sono Alberto e Aida. L’imprenditore di Viterbo ha chiarito ...