GP Spagna | set e mescole scelti dai piloti

MotoGP - GP Spagna 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Jerez : Dal 4 al 6 maggio il Circus del Motomondiale si esibirà nella prima tappa europea in calendario. Si arriva a Jerez de la Frontera e su uno dei tracciati più tradizionali si rinnova la sfida nella classe regina. Marc Marquez, Daniel Pedrosa, Maverick Vinales e Jorge Lorenzo vorranno animare la scena nell’appuntamento di casa mentre Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso sorprendere. In particolare il “Dottore” ama questo circuito e ...

Rugby - che stangata per la Spagna! Squalifiche tra le 14 e le 43 settimane per 5 atleti dopo la corrida in Belgio : Mano pesantissima della Commissione Indipendente circa i fatti accaduti al termine di Belgio-Spagna di Rugby, gara che ha consegnato la qualificazione diretta ai Mondiali di Rugby 2019 alla Romania grazie all’inattesa sconfitta iberica per 18-10 in terra belga esattamente un mese fa. L’arbitro della gara, il romeno Vlad Iordachescu, a fine gara è stato accusato dai giocatori spagnoli di non essere stato imparziale nella direzione di ...

Arabia Saudita : al via visita erede al trono in Spagna - prevista firma accordi settore difesa per 2 miliardi di euro : Durante la sua breve visita a Madrid, Mohammed bin Salman firmerà cinque memorandum d'intesa con la Spagna nei settori della cultura, scienza, lavoro, trasporto aereo e difesa. Secondo i media ...

Superbike - GP Spagna 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana ad Aragon : Il Mondiale Superbike 2018 è pronto per il suo terzo capitolo. Dopo l’esordio in Australia, e la seconda gara in Thailandia, si arriva in Europa per il Gran Premio di Aragon che ci darà la conferma, o meno, sul fatto che questa stagione sarà decisamente più combattuta rispetto a quanto visto un anno fa. La doppietta di Marco Melandri a Phillip Island, ed i successi di Jonathan Rea e Chaz Davies a Buriram spiegano molto ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : pagelle Italia-Spagna 4-11. Esordio da dimenticare per il Settebello : La Spagna ha surclassato l’Italia nell’Esordio di Europa Cup 2018 di Pallanuoto: finisce 4-11 per gli iberici che così sono volati in testa al girone, sfruttando anche il pari tra Ungheria e Grecia. Per l’Italia gara da dimenticare e da cancellare immediatamente in vista della sfida di domani contro l’Ungheria. Di seguito le pagelle della sfida. ITALIA, 4: un inizio così non era prevedibile neppure nel peggiore degli ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : naufraga il Settebello a Rijeka. La Spagna travolge gli azzurri 11-4 : Una prestazione inspiegabile. Un esordio inatteso e davvero da dimenticare. In quel di Rijeka sono scattate le Super Final di Europa Cup, con il Settebello impegnato al debutto con la Spagna: in un incontro dove gli azzurri partivano da favoriti, Figlioli e compagni non sono praticamente mai entrati in acqua e hanno subito una clamorosa imbarcata, con gli iberici che si sono imposti per 11-4. Davvero incredibile la performance negativa della ...

LIVE – Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Spagna. Il Settebello vuole partire forte : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, primo match delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: in terra croata gli azzurri vogliono partire forte nel proprio raggruppamento, ovviamente fondamentale vincere per non rischiare di ritrovarsi già con un piede fuori dalla lotta per il successo. In un girone davvero duro che vede al via anche Ungheria e Grecia, la compagine iberica sembra essere quella meno difficile da ...

Spagna - bandiere a mezz’asta per Gesù. La Settimana Santa diventa politica : Mentre il Cristo de la Mena esce dalla chiesa di Santo Domingo a Malaga, portato a braccio dai legionari, parte l’inno: «Soy el novio de la muerte» (sono il fidanzato della morte). Insieme ai fedeli, in prima fila ci sono quattro ministri del governo Rajoy, (Zoido, Cospedal, Catalá e il portavoce Méndez de Vigo) cantano a squarciagola visibilmente ...

Il Segreto trame Spagna : Gracia al settimo cielo - Severo colpevole? : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato Mauricio smascherare Francisca. Gli ultimi spoiler ci svelano che Don Anselmo diventerà il custode del Segreto di Gracia, mentre i giudici decideranno il destino di Severo Santacruz. Anticipazioni Il Segreto: Severo innocente o colpevole? Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto trasmesse in Spagna svelano che Larraz ...

Il mistero del bimbo sparito da una settimana : la Spagna in ansia : Un bambino di otto anni sparito nel nulla da una settimana; centinaia di poliziotti e volontari lo cercano inutilmente giorno e notte nella zona montagnosa di un piccolo paese di Almeria, nel sud...