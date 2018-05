Governo | Salvini pronto al pre-incarico Ma ribadisce il no al Pd

Governo Giorgetti con appoggio Pd/ Centrodestra - la carta di Renzi : il Gianni Letta di Salvini : Governo Giorgetti con appoggio Pd: nuova ipotesi per l'esecutivo, l'esponente della Lega e braccio destro di Salvini con la benedizione di Matteo Renzi(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 15:39:00 GMT)

Salvini : io al Governo per no eurofollie : 13.00 Salvini in un post su Fb si candida a guidare un governo "che cominci a dire no alle eurofollie e metta al primo posto l'interesse dell'Italia". Nel post #maipiùservi, il leader della Lega sottolinea che "mentre in Italia si litiga e si aprono e chiudono forni, la Commissione Europea propone un bilancio che toglie 2 mld agli agricoltori italiani, per finanziare con 10 mld in più le politiche a favore dell'immigrazione". Per questo si ...

Giancarlo Giorgetti e Ignazio La Russa - il colloquio privato : 'Come devi fare per mandare Matteo Salvini al Governo' : 'devi dire a Matteo Salvini di chiedere l'incarico pieno'. A parlare è Ignazio La Russa e il destinatario del consiglio è il numero uno della Lega, Giancarlo Giorgetti . Il braccio destro del ...

Governo - Santanchè (FdI) : “Accuse di Di Maio a Salvini? Era nervosetto - in Friuli il M5s ha perso consensi” : Daniela Santanchè (FdI) a Omnibus (La7) commenta le dichiarazioni di Luigi Di Maio (M5s) sulle trattative per il nuovo Governo e le accuse a Matteo Salvini L'articolo Governo, Santanchè (FdI): “Accuse di Di Maio a Salvini? Era nervosetto, in Friuli il M5s ha perso consensi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - Antonio Tajani 'rilancia' Matteo Salvini : 'Un politico per contare in Ue' : Sono partite che vanno giocate dalla politica con una presenza forte a Bruxelles, non vanno seguite con la mano sinistra: il diavolo si nasconde sempre nei dettagli. C'e' bisogno di un Governo ...

Matteo Salvini - 'o la va o la spacca' : Governo da solo - vince la linea di Giorgia Meloni : I retroscena su Matteo Salvini si sprecano. Il Corriere della Sera riferisce di estremi tentativi per convincere Luigi Di Maio a fare un governo, ma la linea dominante è che stavolta il leader della ...

Governo - Di Maio a Salvini : “Noi mai con Berlusconi. La Lega nega voto per guai finanziari”. Lui risponde : “Sono insulti” : La Lega insiste per cercare un dialogo con i 5 stelle e far partire un Governo, Luigi Di Maio ribadisce l’insormontabile veto su Silvio Berlusconi. Quindi chiede il voto anticipato e alza i toni. “Si è piegato all’ex Cavaliere solo per le poltrone”, scrive su Twitter in mattinata rilanciando un post del leghista del 2012 in cui diceva “no a possibili assi con Forza Italia”. Poi sul Blog delle Stelle rilancia: ...

Tajani : Governo Salvini per pesare in Ue : 8.51 L'Italia ha bisogno di"un governo competente e autorevole per pesare nell'Ue soprattutto ora che si apre la trattativa sul bilancio.E affidare un incarico a un leader del centrodestra come Salvini potrebbe sbloccare la situazione".Così Tajani,il presidente dell'Europarlamento, alla "Stampa". "Ci vuole un esecutivo forte, non per pochi mesi",insiste Tajani,sottolineando che sul bilancio europeo "ci sono in gioco interessi strategici per il ...

"Subito un Governo per contare in Europa. Incarico a Salvini per sbloccare lo stallo" : Il presidente dell'Europarlamento Tajani: ci vuole un esecutivo forte, non per pochi mesi «Purtroppo nel nostro Paese il dibattito sul nuovo bilancio europeo è poco seguito, dalla politica ma non solo. È un grave errore perché ci sono in gioco interessi strategici per il Paese e noi rischiamo di andare a chiudere la stalla quando i buoi saranno già scappati». Dal suo ufficio al ...