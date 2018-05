Governo | Mattarella pressa partiti | lunedi nuove consultazioni

Governo - lunedì nuove consultazioni di Mattarella : Roma, 3 mag. , askanews, Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, svolgerà lunedì prossimo, in un'unica giornata nuove consultazioni per verificare se i partiti abbiano altre prospettive di ...

Governo - Mattarella non aspetta il Pd : "nuove consultazioni" - tramonta l'asse dem-5stelle : "A distanza di due mesi le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste immutate. E non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza di Governo". Lo rende noto oggi il Quirinale, una nota...

Governo. Lunedì ultimo giro di consultazioni per Mattarella. Ai partiti : se prospettive ditelo : Il Capo dello Stato chiamerà dunque i partiti, per l'ultima volta, per capire se ci sono altre proposte finora rimaste coperte, novità di cui alcuni parlano ma che non sono mai state formalizzate. Nuove scintille intanto tra i due candidati premier. Il leader dei 5 stelle attacca: "Non temiamo voto, altri sì per problemi di soldi". Il capo del Carroccio replica: "Se fanno i bambini arroganti proviamo da soli"

Governo : Mattarella - nuovo giro di consultazioni lunedì e pressing su partiti : 'Dite se ci sono altre maggioranze' : Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato per lunedì un nuovo giro di consultazioni per la formazione del Governo. Le consultazioni si terranno in un unico giorno. Il capo dello Stato pressa ...

Governo - Mattarella ai partiti : “Ditemi se ci sono altre maggioranze - nuove consultazioni lunedì” : nuove consultazioni lunedì prossimo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per verificare se i partiti propongano altre prospettive di maggioranza di Governo. A distanza di due mesi, si rende noto oggi al Quirinale, le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste immutate. Non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza di Governo. Nei giorni scorsi è tramontata anche la possibilità di un’intesa tra il Movimento 5 Stelle e il Partito ...

Mattarella prepara nuove consultazioni - poi la carta del Governo di “tregua” contro lo stallo : Mattarella prepara nuove consultazioni, poi la carta del governo di “tregua” contro lo stallo Il presidente della Repubblica a due mesi dalle elezioni è pronto a lanciare un appello a metter da parte almeno veti e personalismi per il bene dell’Italia. Nel pomeriggio l’attesa riunione della Direzione del Pd: rischio show down, con i governisti […]

Mattarella prepara nuove consultazioni - poi la carta del Governo di "tregua" contro lo stallo : Il presidente della Repubblica a due mesi dalle elezioni è pronto a lanciare un appello a metter da parte almeno veti e personalismi per il bene dell'Italia. Nel pomeriggio l'attesa riunione della Direzione del Pd: rischio show down, con i governisti che sfidano Renzi

Mattarella prepara nuove consultazioni - poi la carta del Governo di 'tregua' : Il Quirinale considera fondamentale la nascita di un governo e presto scenderà in campo. Aspetta la direzione del Pd per farsi ufficializzare quanto già si sa da interviste e dichiarazioni Dem e poi ...

Mattarella lavora a un Governo di tregua - probabili nuove consultazioni : Nel cimitero dei governi mai nati, accanto alla lapide del patto grillo-leghista, stasera ne verrà posata un’altra: quella dell’accordo tra Cinque Stelle e Pd. È defunto domenica sera, quando Matteo Renzi l’ha stroncato a «Che tempo che fa», ma pietosamente provvederà la Direzione Pd a celebrare le esequie. Chi si cimenterà adesso nell’impresa impo...

Consultazioni o preincarico - l'ultima carta di Mattarella per un Governo. Il rischio del voto a dicembre : Perciò, scaduto il tempo concesso alla politica per associarsi in una maggioranza e dare un governo al Paese, domani tirerà le somme di questa lunga fase. Insomma: dopo aver atteso l'esito della ...

Mattarella lavora a un Governo di tregua : Tra le ipotesi davanti al Capo dello Stato, l’incarico esecutivo a uno dei presidenti delle Camere, e la permanenza di Gentiloni fino a ottobre

LIVE direzione PD Governo Renzi Martina M5S Di Maio Salvini Lega Mattarella : Giovedì scorso il Presidente della Camera Roberto Fico aveva riferito al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il risultato delle sue consultazioni, sottolineando come un dialogo tra il Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico si fosse aperto. A distanza di una settimana da quelle parole, Di Maio ha chiuso il 'forno' PD, arrendendosi di fronte alle nette chiusure di Matteo Renzi. Quest'oggi andrà in scena la direzione che avrebbe ...

Governo : Rosato - voto? Mattarella ha cartucce per evitarlo : Roma, 2 mag. , AdnKronos, 'Penso che il presidente Mattarella abbia molte cartucce per evitare un voto che non servirebbe al Paese'. Lo dice Ettore Rosato a Radio 105. 'Salvini sente Renzi? Questo lo ...

