Governo | la carta di Renzi e Letta per il Colle | incarico a Giorgetti con l’appoggio di

Mattarella prepara nuove consultazioni - poi la carta del Governo di “tregua” contro lo stallo : Mattarella prepara nuove consultazioni, poi la carta del governo di “tregua” contro lo stallo Il presidente della Repubblica a due mesi dalle elezioni è pronto a lanciare un appello a metter da parte almeno veti e personalismi per il bene dell’Italia. Nel pomeriggio l’attesa riunione della Direzione del Pd: rischio show down, con i governisti […]

Governo - la carta del Quirinale : Giorgetti a Palazzo Chigi con l’appoggio di parte del Pd e la benedizione di Berlusconi : Giancarlo Giorgetti a Palazzo Chigi con l’appoggio di una parte del Pd e la benedizione di Silvio Berlusconi. Mentre in attesa della direzione di questo pomeriggio tramontano le trattative tra i dem e il M5s, il Quirinale considera l’ipotesi di un nuovo Nazareno allargato alla Lega. Lo riporta il Corriere della Sera, fornendo conferme ai retroscena che si inseguono da giorni sui presunti incontri tra i pontieri dei due schieramenti: ...

Mattarella prepara nuove consultazioni - poi la carta del Governo di "tregua" contro lo stallo : Il presidente della Repubblica a due mesi dalle elezioni è pronto a lanciare un appello a metter da parte almeno veti e personalismi per il bene dell'Italia. Nel pomeriggio l'attesa riunione della Direzione del Pd: rischio show down, con i governisti che sfidano Renzi

Mattarella prepara nuove consultazioni - poi la carta del Governo di 'tregua' : Il Quirinale considera fondamentale la nascita di un governo e presto scenderà in campo. Aspetta la direzione del Pd per farsi ufficializzare quanto già si sa da interviste e dichiarazioni Dem e poi ...

Consultazioni o preincarico - l'ultima carta di Mattarella per un Governo. Il rischio del voto a dicembre : Perciò, scaduto il tempo concesso alla politica per associarsi in una maggioranza e dare un governo al Paese, domani tirerà le somme di questa lunga fase. Insomma: dopo aver atteso l'esito della ...

Governo - spunta l'ipotesi Lattanzi : ecco la carta di Mattarella per superare l'impasse : Due giorni prima della direzione del Pd che dovrebbe decidere se e come accettare il tavolo di trattativa con il M5S, Donald Trump deciderà se e come togliere l'esenzione all'Europa dei dazi commerciali Usa.Una partita destinata ad incidere non poco sulla crescita e che ha spinto nel giro di una settimana prima Emmanuel Macron e poi Angela Merkel a varcare i cancelli della Casa Bianca per incontrare il presidente Usa. I dazi americani rischiano ...

Pd-M5S? Gara a fagocitarsi Governo sulla carta impossibile E Matteo Salvini si frega le mani : Il Governo M5s-Pd, fino a pochissimo tempo fa ritenuto un autentico ossimoro, compie qualche passo avanti sulla via della formazione. Roberto Fico ha dichiarato ottimisticamente che il suo compito ha avuto buon fine e che il dialogo si è avviato. Segui su affaritaliani.it

Governo - la carta estrema di Sergio Mattarella dopo il terremoto tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi : Deciderà entro due giorni, Sergio Mattarella . Ma l'accelerazione imprevista di Silvio Berlusconi , che ha di fatto spinto Matteo Salvini tra le braccia di Luigi Di Maio , complica non poco i giochi ...

Governo - consultazioni Casellati : Mattarella gioca la carta Fico [LIVE] Video : Live, formazione nuovo Governo: la Casellati riferisce a Mattarella 6:25 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il Capo dello Stato non dara' il preincarico a Matteo Salvini - che di fatto nella serata di ieri lo aveva richiesto - perché il sondaggio dell'alleanza 5 stelle-centrodestra lo ha fatto Maria Elisabetta Alberti #Casellati, con tanto di regole di ingaggio e consultazioni circoscritte a quella potenziale area ...

Governo - consultazioni Casellati : Mattarella gioca la carta Fico [LIVE] : 6:25 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il Capo dello Stato non darà il preincarico a Matteo Salvini - che di fatto nella serata di ieri lo aveva richiesto - perché il sondaggio dell'alleanza 5 stelle-centrodestra lo ha fatto Maria Elisabetta Alberti Casellati, con tanto di regole di ingaggio e consultazioni circoscritte a quella potenziale area di Governo. Salvini ora ha solo un'ultima possibilità: quella di far ...

Casellati la carta per il Governo : in pole per l'incarico esplorativo : Matteo Salvini ha fatto nuovamente sapere di non essere interessato a ricevere un incarico esplorativo da Sergio Mattarella. Aprendo all?ipotesi di un nome terzo, il leader della Lega non solo...

Avio - il Governo gioca la carta del golden power : Il governo cala la carta del «golden power» sulle attività di Avio che riguardano tecnologie strategiche. Ieri il Consiglio dei ministri ha deliberato di esercitare i poteri speciali che vanno sotto ...

Governo - la carta di Mattarella : mandato esplorativo. Prima scelta Casellati. Lei : “Se me lo chiede il presidente - ci sono” : Mattarella ha rovesciato la clessidra. Il tempo concesso ai partiti sta per scadere. Dalle nebbie si definisce sempre di più la linea che porta a tre strade possibili, su cui concordano i quirinalisti dei principali giornali. La Prima, quella più quotata: il mandato esplorativo alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. La seconda, in subordine: un pre-incarico al capogruppo della Lega Giancarlo Giorgetti. La terza, ...

Governo : tensione Berlusconi-Salvini - ma la Lega non strappa. Alla fine spunta la carta Casellati : Toccava a loro quella difficile mossa politica dopo la campagna mediatica scatenata dal M5s non contro Fi, ma contro il suo leader. 'La trattativa per la formazione di un Governo tra centrodestra e ...