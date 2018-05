Governo - direzione PD : si va allo scontro finale tra Martina e Renzi? [LIVE] : Giovedì scorso il Presidente della Camera Roberto Fico aveva riferito al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il risultato delle sue consultazioni, sottolineando come un dialogo tra il Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico si fosse aperto. A distanza di una settimana da quelle parole, Di Maio ha chiuso il 'forno' PD, arrendendosi di fronte alle nette chiusure di Matteo Renzi. Quest'oggi andrà in scena la direzione che avrebbe ...

LIVE direzione PD Governo Renzi Martina M5S Di Maio Salvini Lega Mattarella : Giovedì scorso il Presidente della Camera Roberto Fico aveva riferito al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il risultato delle sue consultazioni, sottolineando come un dialogo tra il Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico si fosse aperto. A distanza di una settimana da quelle parole, Di Maio ha chiuso il 'forno' PD, arrendendosi di fronte alle nette chiusure di Matteo Renzi. Quest'oggi andrà in scena la direzione che avrebbe ...

Governo - Di Maio : “Rispetto per direzione nazionale ma il dialogo con il Pd è finito” : “Ho rispetto per il momento del Pd, per la direzione nazionale di domani, ma a questo punto per noi finisce qui“. Dopo aver chiuso il “forno” della Lega, Luigi Di Maio considera concluso ogni dialogo anche con il Partito democratico. A 72 ore dall’intervista a Fabio Fazio con cui Matteo Renzi aveva “bruciato” la direzione del suo partito, rilanciando il suo parere contrario al dialogo con il Movimento 5 ...

Governo : Mattarella studia road map in attesa di Direzione Pd/Adnkronos : Roma, 2 mag. (Adnkronos) – Valutare fino all’ultimo se esistono i margini per la nascita di una maggioranza politica certa in grado di sostenere un Governo, senza affidare incarichi al buio. Ma se ciò non dovesse essere possibile, le forze politiche dovranno tener presente che è necessario approvare entro dicembre una manovra che consenta di neutralizzare il previsto aumento dell’Iva. Nelle ore frenetiche che precedono la ...

Governo : Mattarella studia road map in attesa di Direzione Pd/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Non è da escludere perciò che tra sabato e lunedì le porte dello studio alla Vetrata possano nuovamente aprirsi per un rapido giro di consultazioni, durante il quale però Mattarella potrebbe ascoltare ma anche indicare con maggior forza di quanto fatto fino ad oggi, alcune condizioni che ritiene imprescindibili per il futuro del Paese. In particolare, il Capo dello Stato potrebbe chiedere ancora una volta ai partiti se ...

Governo : Mattarella studia road map in attesa di Direzione Pd/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Altrettanto fermo il no del Presidente della Repubblica a incarichi al buio e quindi alla nascita di un Governo che giura e poi va a chiedere la fiducia in Parlamento, senza aver prima verificato e definito con chiarezza i contorni della maggioranza pronta a sostenerlo. Anche perchè, in caso di bocciatura alle Camere, sarebbe quello l’esecutivo che porterebbe il Paese alle elezioni.Mattarella resta quindi sempre in ...

I renziani : niente conte in Direzione. Sito con i favorevoli a Governo con M5S - è polemica : Il testo spiega che deputati e senatori «non voteranno la fiducia a un governo guidato da Salvini o Di Maio». Polemiche per il Sito che mappa le posizioni in Direzione. «Lista di proscrizione, va chiuso»

Direzione Pd - i renziani rischiano : «No alle conte». Online i nomi dei favorevoli a Governo con M5S : è scontro : Caos nel Pd alla vigilia della Direzione che avrebbe dovuto decidere la linea del partito sull'ipotesi di un accordo di programma con M5S. Il rischio che i numeri possano rovesciarsi contro di...

Pd - documento pronto per la direzione : mai un Governo Salvini o Di Maio - sì a un Governo per le regole : Ci auguriamo che l'intera comunità del Partito Democratico sappia affrontare i passaggi difficili di questa stagione politica in modo coraggioso e il più possibile unitario.

Direzione Pd - i renziani rischiano : «No alle conte». Online i nomi dei favorevoli a Governo con M5S : è scontro : Caos nel Pd a due giorni dalla Direzione che avrebbe dovuto decidere la linea del partito sull'ipotesi di un accordo di programma con M5S. Il rischio che i numeri possano rovesciarsi contro di...

I renziani : “Niente conte in Direzione”. Polemica sul sito che elenca i favorevoli a Governo con M5S : «Crediamo dannoso fare conte interne nella prossima Direzione Nazionale. È più utile riflettere insieme sulla visione che ci attende per le prossime sfide e sulle idee guida del futuro del centrosinistra in Italia». Così recita un documento promosso da circa 120 parlamentari renziani, tra cui il capogruppo in Senato Andrea Marcucci e quello della C...

Governo : Bonafede - al voto comunque vada direzione Pd - scaduto tempo : 'Salvini mette un due picche in spiaggia, fa anche ridere se vogliamo prosegue Bonafede ma tutti i cittadini hanno chiesto un Governo di cambiamento e noi siamo stati l'unica forza politica a ...

Governo : Giachetti - Renzi? Vedremo se ha maggioranza in Direzione : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – “Il partito democratico non è monolitico, può essere che Renzi non abbia la maggioranza in Direzione”. Così Roberto Giachetti (PD), ai microfoni di Agorà, Rai Tre, condotto da Serena Bortone. L'articolo Governo: Giachetti, Renzi? Vedremo se ha maggioranza in Direzione sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Bonafede - al voto comunque vada direzione Pd - scaduto tempo : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – “Il M5S ha impiegato due mesi per cercare un dibattito, è evidente che nessuno voleva perdere tempo”. Matteo Renzi ha “chiuso ogni possibilità di dialogo contraddicendo quello che ha detto Martina”, dunque anche se domani il segretario reggente dem dovesse ottenere la fiducia per un mandato a trattare -“ipotesi da non prendere in considerazione visto che Renzi è stato chiarissimo- ...