Governo | Di Maio a Salvini | “Noi mai con Berlusconi La Lega nega voto per guai

Carlo Calenda : "Sbagliato fare la ruota di scorta a un Governo Di Maio" : Un'intesa coi 5 stelle? Sbagliata perché le loro proposte sono fondate su una fuga dalla realtà e dalla responsabilità. Renzi da Fazio? Ha fatto bene, È meglio che parli direttamente, piuttosto che per interposta persona. Parola del ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che al Corriere della sera parla della situazione politica a 360 gradi.Su un eventuale accordo con il Movimento 5 stelle, Calenda ...

LIVE direzione PD Governo Renzi Martina M5S Di Maio Salvini Lega Mattarella : Giovedì scorso il Presidente della Camera Roberto Fico aveva riferito al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il risultato delle sue consultazioni, sottolineando come un dialogo tra il Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico si fosse aperto. A distanza di una settimana da quelle parole, Di Maio ha chiuso il 'forno' PD, arrendendosi di fronte alle nette chiusure di Matteo Renzi. Quest'oggi andrà in scena la direzione che avrebbe ...

Governo - Di Maio contro tutti : "Al voto - no ammucchiate" : A Porta a Porta il leader M5S accusa gli altri leaderi: "Se l'obiettivo era fare un Governo Salvini-Berlusconi-Renzi dovevano dirlo subito" Di Maio: "Salvini piegato a Berlusconi per le poltrone" ...

Governo - Di Maio : “Rispetto per direzione nazionale ma il dialogo con il Pd è finito” : “Ho rispetto per il momento del Pd, per la direzione nazionale di domani, ma a questo punto per noi finisce qui“. Dopo aver chiuso il “forno” della Lega, Luigi Di Maio considera concluso ogni dialogo anche con il Partito democratico. A 72 ore dall’intervista a Fabio Fazio con cui Matteo Renzi aveva “bruciato” la direzione del suo partito, rilanciando il suo parere contrario al dialogo con il Movimento 5 ...

In crisi liason Salvini-Di Maio. Scontro su Governo e poltrone : Roma, 2 mag. , askanews, Sembrano lontani i tempi delle effusioni politiche tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Complice anche il pessimo risultato nelle elezioni in Friuli Venezia Giulia, il capo ...

Di Maio - Salvini dica se Governo con Pd : ANSA, - ROMA, 2 MAG - "In questi 55 giorni i bugiardi Renzi e Berlusconi si sono sempre sentiti ma la verità è che anche Renzi e Salvini si sentivano. Se l'obiettivo era fare un governo Salvini-...

Di Maio : “Se Salvini vuole un Governo con il Pd e non tornare al voto lo dica subito” : Di Maio durante la registrazione del programma Porta a Porta: "Se l'obiettivo era fare un governo Salvini-Berlusconi-Renzi dovevano dirlo subito. Salvini lo dica: se vuole andare al voto non è vero quello che sto dicendo ma se non vogliono andare al voto lo devono dire".Continua a leggere

Salvini : Governo in tre mosse - Di Maio lo affonda mentre i 'renziani'... Video : I rapporti tra #Matteo Salvini e #Luigi Di Maio si sono decisamente incrinati, dopo gli accordi che hanno funzionato alla perfezione per scegliere le presidenze di Camera e Senato. Il leader del M5S ha dismesso i panni di 'fornaio', onestamente poco consoni alla luce del risultato. Matteo Renzi ha fatto probabilmente 'saltare il banco' [Video], anche se dobbiamo ammettere che l'intervista televisiva non ha certamente offerto spunti clamorosi, ma ...

Governo in stallo - botta e risposta a distanza Di Maio-Salvini : ... intanto, prepara la direzione politica dalla quale dovrebbe uscire la linea da seguire per appoggiare o meno una possibile intesa con i pentastellati che, però, a questo punto, sembra un'ipotesi ...

Governo - Salvini : farò il possibile fino all'ultimo - Stoccata di Di Maio : prende in giro italiani - schiavo di Berlusconi : Salvini: "Pronti a dialogo con M5s per riforme" - Matteo Salvini si era detto pronto al dialogo con i Cinque Stelle. "Sono umilmente a disposizione da oggi pomeriggio, quando e dove si vuole, con chi ...

Governo - Salvini tende la mano a M5s : “Sediamoci al tavolo anche per le riforme” Di Maio : “No - sei schiavo di Berlusconi” : Governo, Salvini tende la mano a M5s: “Sediamoci al tavolo anche per le riforme” Di Maio: “No, sei schiavo di Berlusconi” Il leader della Lega, da Genova per l’Euroflora, non nasconde tutte le difficoltà. “Almeno facciamo partire le commissioni parlamentari”. Ma Di Maio, con in tweet, respinge il nuovo tentativo di sedersi a un tavolo […]

Pd - documento pronto per la direzione : mai un Governo Salvini o Di Maio - sì a un Governo per le regole : Ci auguriamo che l'intera comunità del Partito Democratico sappia affrontare i passaggi difficili di questa stagione politica in modo coraggioso e il più possibile unitario.