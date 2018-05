Google Assistant per Wear OS diventa ancora più intelligente

Come attivare Google Assistant : Il noto assistente vocale realizzato da Google recentemente è approdato anche nel nostro paese. Nonostante presenti un numero notevolmente ridotto di funzionalità rispetto alla variante in lingua inglese, Google Assistant permette comunque di svolgere diverse utili operazioni senza, di fatto, toccare il nostro smartphone. Google Assistant: arriva ufficialmente l’italiano!Tutti lo sognano, ma pochi lo hanno. Dopo i primi avvistamenti di ...

Google Assistant supporta tutti i principali marchi di dispositivi per la casa intelligente : L'Assistente Google funziona ora con oltre 5.000 dispositivi per la casa smart, rispetto ai 1.500 di inizio anno, e la società di Mountain View sta per annunciare alcune nuove funzionalità, all'imminente Google I/O, destinate ad ampliare l'utilità dell'Assistente in una casa intelligente per quanto riguarda intrattenimento, sicurezza e controllo. L'articolo Google Assistant supporta tutti i principali marchi di dispositivi per la casa ...

Il pulsante di LG G7 ThinQ per Google Assistant riprogrammabile? Dipende tutto dagli utenti : Sul nuovo LG G7 ThinQ presentato ieri c'è in bella mostra un pulsante fisico dedicato a Google Assistant. LG dichiara di voler aspettare il parere degli utenti per poi decidere se dare loro la possibilità di riprogrammarne le funzionalità oppure lasciarlo così com'è. tutto Dipende dal numero delle richieste da parte dei possessori. L'articolo Il pulsante di LG G7 ThinQ per Google Assistant riprogrammabile? Dipende tutto dagli utenti proviene da ...

AutoVoice migliora Google Assistant grazie a un’intelligenza artificiale più avanzata : L'applicazione AutoVoice di Joaomgcd è uno degli strumenti più potenti su Android per personalizzare i comandi di Google Assistant. Ecco di cosa è capace! L'articolo AutoVoice migliora Google Assistant grazie a un’intelligenza artificiale più avanzata proviene da TuttoAndroid.

SpeakEasy by Como Audio è un sistema Hi-Fi con Google Assistant : SpeakEasy by Como Audio è un nuovo sistema Hi-Fi che può contare su un design retrò e sull'integrazione con Google Assistant. Scopriamo le sue feature L'articolo SpeakEasy by Como Audio è un sistema Hi-Fi con Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google introduce le recensioni per i servizi di Google Assistant : Google ha recentemente introdotto un sistema di valutazione all'interno di Google Assistant che permetterà di esprimere un parere ed un voto per ogni servizio. L'articolo Google introduce le recensioni per i servizi di Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant : 13 suggerimenti per utenti esperti : Google Assistant è il miglior assistente vocale tra quelli presenti sul mercato, subito dietro Cortana e poi Alexa. Ultimo Siri di Apple secondo le prove condotte dall’agenzia di ricerca Stone Temple che ha posto circa 5000 domande a ciascun assistente per stilare la classifica. Se i risultati dei test mostrano un miglioramento rispetto allo scorso anno la strada da fare è ancora lunga, gli assistenti non sono molto utilizzati perché fare ...

Mettete alla prova Google Assistant per scoprire quali storie conosce : Se siete delle persone a cui piace leggere, ma alla fine della giornata siete troppo stanchi per tenere un libro tra le mani, Google Assistant può aiutarvi! L'articolo Mettete alla prova Google Assistant per scoprire quali storie conosce proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant migliore assistente vocale - ma lo bracca Cortana - si migliora Alexa - Siri peggiore : Uno studio di Stone Temple Consulting cerca di stabilire quale sia il miglior assistente vocale per cellulare.

La sezione “Cosa puoi fare?” di Google Assistant ha cambiato nome : Google Assistant, come dice l'azienda, ha oltre 1 milione di funzionalità. La lista è sempre stata disponibile nella sezione "Cosa puoi fare?", che ora però cambia nome! L'articolo La sezione “Cosa puoi fare?” di Google Assistant ha cambiato nome proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant Payments disponibile in 6 nuovi paesi - ma non ancora in Italia : Google estende il suo servizio di pagamento chiamato Google Assistant Payments ad altri sei nuovi paesi, fra cui tre dell'Unione Europea. L'articolo Google Assistant Payments disponibile in 6 nuovi paesi, ma non ancora in Italia proviene da TuttoAndroid.

Google registra ciò che diciamo a Google Assistant : ecco come impedirglielo : Lo sapete che tutte le parole che pronunciamo verso Google Assistant vengono registrate? ecco come eliminare le registrazioni e bloccarle. L'articolo Google registra ciò che diciamo a Google Assistant: ecco come impedirglielo proviene da TuttoAndroid.

Cambia ancora Google Assistant : importanti novità sulla riproduzione musicale : Stanno arrivando novità interessanti in queste ore sul fronte Google Assistant, indipendentemente dal fatto che siate in possesso di un device Android o di un iPhone. Dopo il punto della situazione condiviso con voi a fine marzo su queste pagine, infatti, occorre assolutamente analizzare quanto segnalato da alcuni utenti oggi 24 aprile, perché l'aggiornamento automatico dell'assistente vocale nel momento in cui pubblico l'articolo non risulta ...

Google parla del futuro dei podcast all’interno di Google Assistant : In un'intervista Google parla dei futuri aggiornamenti del lettore podcast integrato in Google Assistant e uno in particolare tornerà davvero utile! L'articolo Google parla del futuro dei podcast all’interno di Google Assistant proviene da TuttoAndroid.