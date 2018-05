Google al lavoro per integrare Cross Media Panel in Google Opinion Rewards : Google è al lavoro per integrare il programma Cross Media Panel all'interno dell'applicazione Google Opinion Rewards così da far guadagnare premi migliori. L'articolo Google al lavoro per integrare Cross Media Panel in Google Opinion Rewards proviene da TuttoAndroid.

Google al lavoro sui social game : il primo potrebbe arrivare in estate : Google starebbe lavorando ad una serie di social game, con il lancio di un primo titolo previsto per la prossima estate. Ecco cosa sappiamo al momento L'articolo Google al lavoro sui social game: il primo potrebbe arrivare in estate proviene da TuttoAndroid.

1° Maggio 2018 : Google dedica un doodle alla Festa del Lavoro : Oggi, 1° Maggio 2018, Google ha voluto ancora una volta celebrare la Festa del Lavoro con un doodle: l’immagine mostra vari attrezzi impiegati in diversi mestieri. La Festa del Lavoro o Festa dei Lavoratori, nasce come momento di lotta internazionale di tutti i lavoratori per affermare i propri diritti, raggiungere i propri obiettivi, migliorare la propria condizione, senza barriere sociali e geografiche. Per approfondire: Primo Maggio, ...

Google al lavoro con alcuni brand per realizzare video “how-to” sponsorizzati per Google Assistant : Google al lavoro con alcuni brand per portare video "how-to" su Google Assistant, realizzando contenuti perfetti per gli assistenti dotati di smart display del futuro. L'articolo Google al lavoro con alcuni brand per realizzare video “how-to” sponsorizzati per Google Assistant proviene da TuttoAndroid.