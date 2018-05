God of War | gli sviluppatori di Sony Santa Monica al lavoro su una serie di aggiornamenti

"Altri 5 God of War? A essere onesti mi ucciderebbero - letteralmente" : God of War (avete dato un'occhiata alla nostra guida?) è uscito solo da poco più di una decina di giorni e mentre in molti si stanno ancora godendo l'ottimo lavoro di Santa Monica Studio, nella giornata di ieri vi abbiamo parlato del possibile futuro del franchise. Un futuro che a quanto pare potrebbe tradursi in ben 5 sequel. Ma è davvero così?Barlog ha ripreso proprio quel passaggio dell'intervista pubblicata da Kotaku chiarendo la situazione ...

God of War - Playstation 4/ Arriva l'easter egg di Avengers : Infinity War con il Guanto dell'infinito : God of War, Playstation 4: Arriva l'easter egg di Avengers: Infinity War con il Guanto dell'infinito. Nuove sorprese nel videogioco dell'anno in esclusiva per la Sony.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 19:41:00 GMT)

God of War : 5 sequel all'orizzonte : God of War è stato ampiamente apprezzato da pubblico e critica, per cui l'annuncio da parte del director del gioco di ben cinque sequel programmati è senz'altro una piacevole sorpresa per tutti gli appassionati del genere, riporta VG247.La notizia è stata diffusa da Cory Barlog in persona, durante un'intervista con Kotaku. Kratos ha ancora molte avventure da vivere e, a quanto pare, gli sviluppatori tutta la voglia di narrarcele. Il team ha già ...

God of War Guida : Come ottenere il guanto dell’infinito : Proseguiamo con le Guide su God of War svelandovi l’esistenza di un Easter Egg proveniente dal mondo degli Avengers, ci stiamo riferendo al guanto dell’Infinito e Come fare per ottenerlo. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord Come ottenere il guanto dell’Infinito per Kratos in God of War Tramite Reddit, siamo venuti a conoscenza della presenza di questo singolare Easter ...

God of War : un giocatore completa l'avventura alla massima difficoltà - ma non è tutto : God of War offre ai giocatori diversi livelli di sfida, selezionabili dal menu all'inizio della nostra avventura, e il livello "Give Me God of War" avrebbe senz'altro rappresentato una vera sfida per gli appassionati riporta Gamerant.Ebbene sembra proprio che ad un utente ciò non sia bastato, e che sia riuscito a completare il gioco a questo grado di sfida (il massimo) per di più rimanendo sempre al livello 1.Il giocatore si chiama Faraz e ha ...

Guida God of War al tesoro segreto di Sindri e Brok : Dopo solo qualche giorno i giocatori hanno scoperto un tesoro segreto, uno dei più difficili da scovare, in God of War. Ci sono riusciti grazie all'edizione speciale, la Stone Mason Edition. Dovete sapere che in questa edizione da collezione è presente una mappa del mondo. Alcuni pazienti utenti di Reddit hanno decifrato quindi le rune norrene presenti sulla mappa. Dopo tantissima collaborazione da parte dei giocatori è stata svelata una storia ...

Altro che trilogia per God of War - Cory Barlog ha grandi progetti per la serie : God of War non avrà certo carenza di sequel nell'immediato futuro, anzi. La nuova esclusiva di Santa Monica Studio è stata un grande successo, finora, su ogni fronte, sia in termini di critica che di vendite. Ha già superato le classifiche di vendita nel Regno Unito per due settimane, senza tener conto neanche delle vendite digitali. Ciò significa anche che il panorama che vedrebbe in progetto dei possibili sequel di God of War non dovrebbe ...

God of War : Metroid tra le fonti di ispirazione del titolo di Sony Santa Monica : God of War è ormai disponibile su PS4 dal 20 aprile e sulle nostre pagine è già comparsa la guida che può risultare utile a tutti coloro che vogliono vivere al meglio la nuova avventura di Kratos.I giocatori impegnati nel titolo di Sony Santa Monica saranno molti in questo momento e quella che vi riportiamo è una notizia che potrebbe interessarvi, poiché fornisce qualche indicazione sulle fonti di ispirazione che hanno reso possibile God of ...

God of War ancora in testa nella classifica UK : God of War sta risultando un gioco veramente apprezzato a giudicare dalle ultime classifiche italiane e del Regno Unito. Per quanto riguarda la situazione in UK, già vi avevamo riportato la scorsa settimana come il lancio del titolo sia stato il migliore di sempre per la serie, ora, grazie alla segnalazione di Games Industry, scopriamo che la nuova avventura di Kratos mantiene la prima posizione.Prima di passare alla Top 10 nel dettaglio, ci ...

Il timore per le recensioni - un Cory Barlog come Steven Spielberg e tanti retroscena di God of War : Paragona la sensazione a quella di essere nudi di fronte all'intero mondo. Ecco spiegata la reazione molto emotiva di fronte alla recensioni incredibilmente positive . L'attore che interpreta Kratos, ...

God of War guida la classifica software italiana e diventa il terzo titolo più venduto del 2018 : God of War è stato lanciato lo scorso 20 aprile per PS4 e il suo arrivo si è fatto sentire: l'apprezzatissimo gioco di Sony Santa Monica, del quale vi offriamo la nostra guida, si è piazzato subito al primo posto della classifica italiana relativa alla week 16 del 2018 e, in poco tempo, è diventato il terzo titolo più venduto dell'anno.Alle spalle della nuova avventura di Kratos troviamo l'ottimo Far Cry 5 di Ubisoft e l'inossidabile FIFA 18 che ...

Il timore per le recensioni - un Cory Barlog come Steven Spielberg e tanti retroscena di God of War : Sin dall'annuncio God of War (avete dato un'occhiata alla nostra guida?) si era presentato come un progetto estremamente ambizioso che puntava a rinnovare un franchise che nonostante la sempre buonissima qualità non aveva convinto tutti i palati con God of War: Ascension. come sappiamo il gioco ha ricevuto un'accoglienza incredibile da critica e anche dai fan e in attesa dei dati di vendita ufficiali l'opera di Santa Monica Studios per il ...

Guida God of War - dove trovare le 12 mappe del tesoro : State giocando a God of War e vi siete accorti che ci sono tantissimi collezionabili e segreti da scovare. Tra questi ci sono le 12 mappe del tesoro che se trovate tutte potranno garantire ricche ricompense. In questa Guida vi daremo dei consigli su dove trovarle, sono tutte nelle lande di Midgard, attorno al Lago dei Nove. Raccomandiamo sempre di fare attenzione agli spoiler, chiaramente possibili leggendo questa Guida e guardando il video ...

Attori e sviluppatori di God of War parlano dei retroscena sul gioco : Durante un panel al Tribeca Film Festival di New York, il director di God of War Cory Barlog, accompagnato dagli Attori del cast principale del gioco, ha parlato dei retroscena relativi alla produzione dell'esclusiva PS4. E non solo lui, ma anche gli Attori che hanno prestato il proprio volto ai protagonisti dell'avventura di Kratos si sono espressi in merito. Barlog ha innanzitutto confermato che avrebbe dovuto dirigere un gioco Tomb Raider ...