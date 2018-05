Gli strappi di Netanyahu mettono il timing ad una nuova guerra in Medio Oriente Nel

huffingtonpost

(Di giovedì 3 maggio 2018) Il conto alla rovescia è iniziato. Le tappe scandite. 12 maggio, Trump annuncia ufficialmente l'uscita degli Usa dall'accordo sul nucleare. 14 maggio: inaugurazione dell'ambasciata Usa a Gerusalemme. Fiamme nei Territori, Hamas e Hezbollah entrano sul piede di. 15 maggio: nel settantesimo dello Stato d'Israele,ordina nuovi raid contro basi iraniane in Siria. E' l'inizio delladiretta tra Israele e Iran, combattuta in Siria, ma col rischio, altamente probabile, che il conflitto possa estendersi nel vicino Libano. L'Iran "risponderà a tempo debito" alla presunta "aggressione israeliana" contro le sue basi militari in Siria. Lo ha detto il presidente della commissione parlamentare per gli Affari esteri iraniano, Allaeddine Boroujerdi, nel corso di una conferenza stampa al termine della sua visita a Damasco.Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti ...