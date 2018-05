Gli Stati Uniti sono sempre più contrari agli smartphone Huawei e ZTE

Ascolto e proposta - si articoleranno in due fasi Gli Stati generali dell'educazione : "Come abbiamo avuto gli Stati generali dell'Economia, siamo ora ben lieti di organizzare gli Stati generali dell'educazione " spiega Simonetta Saveri " nati dai numerosi contatti che in questi primi ...

Cybersecurity : Stati Uniti - Cina e Olanda i Paesi più colpiti daGli hacker : I Paesi più colpiti dagli hacker sono gli Stati Uniti, la Cina e l’Olanda, rispettivamente colpiti dal 27%, 19% e 4% degli attacchi globali. Secondo i dati diffusi oggi dal Global Threat Intelligence Report 2018 pubblicato dal Gruppo NTT, il Ransomware è passato dal rappresentare l’1% dei malware globali nel 2017 a costituirne circa il 7%. Il settore dei giochi è stato il più bersagliato dal ransomware nel 2017 con il 20%, seguito da ...

Everspace per PS4 : disponibili i pre-order con sconti per Gli utenti PlayStation Plus : Mentre sapevamo che Rockfish Games stava portando il suo sparatutto spaziale Everspace su PS4 (e PS4 Pro), ora apprendiamo che i preordini per questa versione del gioco sono aperti. Il titolo può anche essere preordinato su PlayStation Store in questo momento con uno sconto per gli abbonati PS Plus.Mentre Everspace normalmente costa $ 29,99 su PS4, i membri di PS Plus possono impadronirsi del gioco per $ 23,99 prima dell'uscita fissata per il 22 ...

Almeno 74 persone sono morte in una tempesta di sabbia neGli Stati del Rajasthan e dell’Uttar Pradesh - in India : Almeno 74 persone sono morte mercoledì notte in una tempesta di sabbia che ha colpito gli stati del Rajasthan e dell’Uttar Pradesh, in India. BBC dice che ci sono anche decine di feriti. Molte persone sono morte a causa del The post Almeno 74 persone sono morte in una tempesta di sabbia negli stati del Rajasthan e dell’Uttar Pradesh, in India appeared first on Il Post.

Activision-Blizzard : gli utenti attivi mensilmente sono più della popolazione deGli Stati Uniti : Il rapporto sull'anno finanziario 2017/18 rivela interessanti dati sulla società americana, riporta PCgamesn.Nella dichiarazione riportata da Street Insider, Blizzard rivela ricavi record, il che non sarebbe di per sé po tanto strano per Blizzard se non fosse che quest'anno la società non ha effettuato alcuna release principale.Blizzard ha invece fatto affidamento sulla solidissima base di titoli che supporta costantemente: Overwatch, ...

Giro d’Italia 2018 - il numero di corridori per Nazione. Tutti Gli Stati rappresentati e la classifica per presenze : Alla Giro d’Italia 2018 saranno 32 le Nazioni rappresentate. In un ciclismo sempre più globale anche la Corsa Rosa vedrà in azione corridori provenienti da Tutti i continenti, che dimostra come i Grandi Giri non uniscano solamente una nazione, ma virtualmente Tutti i corridori del mondo. Nel 2017 ci furono 12 differenti Stati che riuscirono a conquistare una vittoria di tappa e fu il record assoluto nella storia del Giro. La Nazione con ...

Inquinamento - rivolta contro Trump : la California e altri 17 Stati Gli fanno causa : Inquinamento, rivolta contro Trump: la California e altri 17 Stati gli fanno causa Guida una coalizione di 18 Stati contro l’allentamento deivincoli Continua a leggere

Buon aprile per FCA neGli Stati Uniti : Va segnalato inoltre che le flotte hanno coperto il 22% delle vendite totali e che il resto del mondo automobilistico a stelle e strisce ha registrato invece un calo delle vendite ad aprile con la *...

Shenzhen - la città dei brevetti che spaventa Gli Stati Uniti : Uno su dieci fra i brevetti essenziali per la costruzione delle reti di telecomunicazione 5G è in mano cinese, con Huawei e Zte, entrambe con sede nella metropoli a due passi da Hong Kong, che la fanno da padrone. Il quadro si completa se a questo si unisce il piano “Made in China 2025”, con cui Pechino mira a raggiungere in 7 anni il 70% dell’autosufficienza in vari settori strategici...

Chi dà le carte nel mondo deGli Stati. Un nuovo appuntamento di Limes Club : ... tra tensioni continue e strategiche alleanze i temi del prossimo incontro di Limes Club Rimini, dal titolo ' Lo Stato del mondo: chi dà le carte nel mondo degli Stati ' in programma nella sala degli ...

Uber - accuse di molestie da clienti per oltre 100 autisti neGli Stati Uniti : Più di 100 autisti di Uber accusati di molestie sessuali o abusi negli ultimi quattro anni. È quanto rivela un'indagine della Cnn, secondo la quale l'app per auto con conducente...

MotoGP - Valentino Rossi e Maverick Vinales intervistati dal fiGlio di Colin Edwards : - Come sarebbe la tua vita senza motociclismo? Non riesco a pensare alla mia vita senza moto, sicuramente sarei stato comunque uno sportivo, mi piacciono tanti sport come correre, andare in bici, ...

Stupri su Uber. Un'inchiesta della Cnn svela che neGli ultimi 4 anni almeno 103 autisti sono stati accusati : negli ultimi quattro anni, almeno 103 autisti di Uber sono stati accusati di violenza o di molestie sessuali. Lo rivela Un'inchiesta della Cnn. Questi 103 conducenti "sono stati arrestati, ricercati dalla polizia o i loro nomi sono stati citati in procedimenti civili relativi agli incidenti", secondo il network tv Usa. Di questi, 31 sono stati condannati, mentre in altri 18 casi il caso è stato archiviato. La stessa indagine ha rilevato ...

L’ex presidente del Perù Ollanta Humala e la moGlie sono stati rilasciati di prigione - dopo nove mesi di detenzione preventiva per accuse di corruzione : Lunedì L’ex presidente del Perù Ollanta Humala e sua moglie Nadine Heredia sono stati rilasciati di prigione, dopo nove mesi di detenzione preventiva per accuse di corruzione. Humala, presidente peruviano dal 2011 al 2016, era stato arrestato insieme a sua The post L’ex presidente del Perù Ollanta Humala e la moglie sono stati rilasciati di prigione, dopo nove mesi di detenzione preventiva per accuse di corruzione appeared first on Il Post.