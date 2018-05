wired

: Gli origami stampati in 3D che prendono forma con il calore #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Gli origami stampati in 3D che prendono forma con il calore #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - pcexpander : Gli origami stampati in 3D che prendono forma con il calore #pcexpander #cybernews #notizie #news - IamBross : Gli origami stampati in 3D che prendono forma con il calore -

(Di giovedì 3 maggio 2018) L’idea strizza l’occhio al mondo degli: partire da una superficie piatta e conferirle volume attraverso una serie di pieghe studiate ad hoc. Solo che la superficie in questione è in realtà stampata in 3D, e l’intero progetto punta ad applicare la stessa procedura anche per la produzione di mobili per la casa. I ricercatori del Morphing Matter Lab della Carnegie Mellon University hanno deciso di sfruttare la dezione dovuta al, normalmente considerata un difetto nella stampa in 3 dimensioni, per conferire al materiale plastico nuove possibili applicazioni. Il risultato è una tecnica che è stata battezzata Thermorph. Gli esempi che potete sfogliare nella nostra galleria, o vedere nel video qui sotto, spaziano da una rosa a una barchetta, fino a un coniglio. Gli oggetti in questione sono staticon una comunissima stampante 3D, modificata ...