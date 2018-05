Gli italiani non esistono | i sardi sì Studio nazionale rivela | Grande mix

Pd - direzione : diretta – Martina : “Confronto sia franco. Riflettere su sconfitta : non sono Gli italiani a non capire - ma noi” : A poche ore dall’inizio della direzione nazionale la situazione nel Pd resta quella di una spaccatura in due. Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle ...

Pd - direzione : diretta – Martina : “Confronto sia franco. Riflettere su sconfitta : non sono Gli italiani a non capire - ma noi” : A poche ore dall’inizio della direzione nazionale la situazione nel Pd resta quella di una spaccatura in due. Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle ...

Milano da leggere - ebook gratis per convincere Gli italiani a passare al digitale : I lettori digitali – aumentati del 12% secondo uno studio di Tiendeo – saranno felici di poter scaricare ebook gratuiti con Milano da leggere, l’iniziativa del sistema bibliotecario del capoluogo lombardo per far conoscere e diffondere la lettura digitale attraverso testi dedicati a Milano. Inaugurata ad aprile e attiva fino al 30 giugno, la terza edizione di Milano da leggere – che ha come tema umorismo e ironia – ...

Gli angeli italiani dei piccoli iracheni : 'Credo che non esista in letteratura scientifica un caso del genere, un caso unico al mondo', commenta il Abenavoli, che metterà in pratica con l'aiuto del professor Ferdinandi una delicatissima ...

Inquinanti nell’acqua : cosa ne pensano Gli italiani : L’acqua del rubinetto in Italia è buona, sicura e controllata grazie a milioni di analisi all’anno su decine di parametri chimici e microbiologici. In alcuni, rari, casi però l’acqua registra dei valori non conformi su alcuni elementi chimici, come l’arsenico, presente in alcune falde acquifere e legate alle caratteristiche del sottosuolo (ad esempio quello di origine vulcanica). Si tratta di problemi localizzati soprattutto in Lazio e Toscana. ...

Gli italiani non rinunciano all'auto : Per stimolare sinergie per un futuro più sostenibile torna l'edizione 2018 del Festivalfuturo Altroconsumo con 'RI-Generazioni, L'era dell'economia circolare' in programma a Milano all'UniCredit ...

Gli italiani non esistono E siamo più diversi tra Est e Ovest che tra Nord e Sud : La penisola dal punto di vista genetico è divisa da una linea che separa più Est da Ovest che Nord da Sud. L’unica che fa storia a sé è la Sardegna

Bolzano - manifesti razzisti contro Gli italiani : asili solo per tedeschi Video : Il movimento Süd-Tiroler Freiheit è un partito politico indipendentista della provincia autonoma di #Bolzano, fondato e guidato da Eva Klotz, figlia di Georg Klotz. Alle elezioni provinciali del 2013 conquistò tre seggi di rappresentanza in provincia, ora si prepara ad affrontare la prossima tornata elettorale che si terra' quest'anno. Ultimamente la campagna elettorale degli indipendentisti è al centro di una bufera mediatica a causa di un loro ...

Moto2 - GP Spagna 2018 : Gli italiani corrono in casa degli spagnoli per cercare il poker di successi : Il Mondiale Moto2 2018 si sta trasformando in una sorta di Campionato Italiano. Tre gare disputate ed altrettante vittorie per i nostri portacolori. Al comando della classifica generale questo dominio viene confermato dai numeri. Francesco “Pecco” Bagnaia comanda con 57 punti, 10 in più della coppia formata da Mattia Pasini ed Alex Marquez, con Lorenzo Baldassarri in quinta posizione con 39 punti. Un inizio di stagione che fa davvero ...

Giro d'Italia 2018 - i cacciatori di tappe : Tim Wellens stella da classiche - tanti italiani voGliono la vittoria : Sugli strappi è davvero tra i migliori al mondo: ci sono tante tappe che possono favorirlo nel finale. Due vittorie tra 2015 e 2017, una più bella dell'altra, entrambe su grandi salite, prima all'...

Giro d’Italia 2018 - i cacciatori di tappe : Tim Wellens stella da classiche - tanti italiani voGliono la vittoria : Velocisti, scalatori, cronoman, gregari, ma non solo: un Grande Giro è fatto anche di cacciatori di tappe, tutti i corridori che puntano ad aggiungere nel palmares un successo di prestigio. Ce ne saranno ovviamente tanti anche al prossimo Giro d’Italia, che scatterà venerdì da Gerusalemme con una cronometro individuale: andiamo a scoprirli nel dettaglio. Il più atteso è sicuramente Tim Wellens: il belga della Lotto Soudal è la stella della ...

Moto3 - GP Spagna 2018 : tutti a caccia di Jorge Martin. È lui l’uomo da battere a Jerez - Gli italiani ci provano : Il Motomondiale sbarca in Europa, a Jerez, in Spagna, e in Moto3 è caccia aperta a Jorge Martin. Il favorito per la conquista del campionato ha vinto ad Austin e si presenta all’appuntamento di casa da leader della classifica iridata. Al suo inseguimento c’è il suo connazionale Aron Canet, seguito dalla nutrita truppa di pilotini italiani. caccia A MARTIN – Finora il campionato ha avuto un solo protagonista. Una pole, un giro ...

Paolo Sorrentino : “Non ho voluto raccontare né Berlusconi né Gli italiani - ma un universo pieno di paure e difficoltà in cui siamo tutti” : "Non è un film schierato né ideologico - sarebbe stato stupido farlo - non è né un attacco né una difesa".È arrivato il giorno della verità o di qualcosa che alla stessa cerca di avvicinarsi, e "lui" – il regista premio Oscar Paolo Sorrentino – parla finalmente di "Loro" - il nuovo film diviso in due parti la cui seconda uscirà in Italia il 10 maggio prossimo. "Non è un ...

Giro d’Italia 2018 - tutti Gli italiani al via. Aru - Formolo e Pozzovivo per la classifica - Viviani per le volate. Tanti giovani da seguire : Saranno 45 i corridori italiani presenti a Gerusalemme per la partenza del Giro d’Italia 2018. Il Bel Paese, dopo un Giro 2017 sotto le aspettative, proverà a tornare grande protagonista in questa edizione, vista la presenza di corridori di livello su praticamente ogni terreno, dagli uomini di classifica ai velocisti, passando per i cacciatori di tappe. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via del Giro d’Italia 2018 e loro ...