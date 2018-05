Gli italiani non esistono  E siamo più diversi tra Est  e Ovest che tra Nord e Sud

Bolzano - manifesti razzisti contro Gli italiani : asili solo per tedeschi Video : Il movimento Süd-Tiroler Freiheit è un partito politico indipendentista della provincia autonoma di #Bolzano, fondato e guidato da Eva Klotz, figlia di Georg Klotz. Alle elezioni provinciali del 2013 conquistò tre seggi di rappresentanza in provincia, ora si prepara ad affrontare la prossima tornata elettorale che si terra' quest'anno. Ultimamente la campagna elettorale degli indipendentisti è al centro di una bufera mediatica a causa di un loro ...

Moto2 - GP Spagna 2018 : Gli italiani corrono in casa degli spagnoli per cercare il poker di successi : Il Mondiale Moto2 2018 si sta trasformando in una sorta di Campionato Italiano. Tre gare disputate ed altrettante vittorie per i nostri portacolori. Al comando della classifica generale questo dominio viene confermato dai numeri. Francesco “Pecco” Bagnaia comanda con 57 punti, 10 in più della coppia formata da Mattia Pasini ed Alex Marquez, con Lorenzo Baldassarri in quinta posizione con 39 punti. Un inizio di stagione che fa davvero ...

Giro d'Italia 2018 - i cacciatori di tappe : Tim Wellens stella da classiche - tanti italiani voGliono la vittoria : Sugli strappi è davvero tra i migliori al mondo: ci sono tante tappe che possono favorirlo nel finale. Due vittorie tra 2015 e 2017, una più bella dell'altra, entrambe su grandi salite, prima all'...

Giro d’Italia 2018 - i cacciatori di tappe : Tim Wellens stella da classiche - tanti italiani voGliono la vittoria : Velocisti, scalatori, cronoman, gregari, ma non solo: un Grande Giro è fatto anche di cacciatori di tappe, tutti i corridori che puntano ad aggiungere nel palmares un successo di prestigio. Ce ne saranno ovviamente tanti anche al prossimo Giro d’Italia, che scatterà venerdì da Gerusalemme con una cronometro individuale: andiamo a scoprirli nel dettaglio. Il più atteso è sicuramente Tim Wellens: il belga della Lotto Soudal è la stella della ...

Moto3 - GP Spagna 2018 : tutti a caccia di Jorge Martin. È lui l’uomo da battere a Jerez - Gli italiani ci provano : Il Motomondiale sbarca in Europa, a Jerez, in Spagna, e in Moto3 è caccia aperta a Jorge Martin. Il favorito per la conquista del campionato ha vinto ad Austin e si presenta all’appuntamento di casa da leader della classifica iridata. Al suo inseguimento c’è il suo connazionale Aron Canet, seguito dalla nutrita truppa di pilotini italiani. caccia A MARTIN – Finora il campionato ha avuto un solo protagonista. Una pole, un giro ...

Paolo Sorrentino : “Non ho voluto raccontare né Berlusconi né Gli italiani - ma un universo pieno di paure e difficoltà in cui siamo tutti” : "Non è un film schierato né ideologico - sarebbe stato stupido farlo - non è né un attacco né una difesa".È arrivato il giorno della verità o di qualcosa che alla stessa cerca di avvicinarsi, e "lui" – il regista premio Oscar Paolo Sorrentino – parla finalmente di "Loro" - il nuovo film diviso in due parti la cui seconda uscirà in Italia il 10 maggio prossimo. "Non è un ...

Giro d’Italia 2018 - tutti Gli italiani al via. Aru - Formolo e Pozzovivo per la classifica - Viviani per le volate. Tanti giovani da seguire : Saranno 45 i corridori italiani presenti a Gerusalemme per la partenza del Giro d’Italia 2018. Il Bel Paese, dopo un Giro 2017 sotto le aspettative, proverà a tornare grande protagonista in questa edizione, vista la presenza di corridori di livello su praticamente ogni terreno, dagli uomini di classifica ai velocisti, passando per i cacciatori di tappe. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via del Giro d’Italia 2018 e loro ...

Strage deGli alpinisti italiani morti in Svizzera : Andrea Grigioni è la sesta vittima : Si chiamava Andrea Grigioni, anche lui è morto per assideramento. Sempre in prognosi riservata negli ospedali elvetici altri tre componenti della comitiva, uno è un italiano

Tragedia sulle Alpi - Messner : “Morti per il whiteout”. Cosa è il fenomeno che ha intrappolato Gli escursionisti italiani : Una tormenta di neve e vento che può ridurre la visibilità da 200 a 0 metri in 30 secondi, con raffiche superiori ai 100 chilometri orari. È il fenomeno del ‘whiteout‘, una condizione estrema in cui si è trovato, durante la traversata della haute route Chamonix-Zermatt, il gruppo di escursionisti italiani, cinque dei quali sono morti. “Se ti trovi in Antartide è grave però non hai dei crepacci, mentre in montagna ...

Trans e disforia di genere : arriva la prima “guida” SICPRE aGli ospedali italiani : Semplificare e rendere effettivamente praticabile dalle persone Transessuali il percorso diagnostico-terapeutico in ambito ospedaliero. Ecco, in estrema sintesi, l’impegno della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica SICPRE, la più rappresentativa associazione di chirurghi plastici del nostro Paese. Con questo obiettivo, nei mesi scorsi è stato fatto il primo passo: il primo censimento, su tutto il territorio italiano, ...

La casa del futuro : Gli italiani scelgono il comfort : Chi è convinto che italiani siano un popolo di esteti ed appassionati seguaci di mode e tendenze si sorprenderà scoprendo che solo il 7% degli intervistati, immaginando la casa ideale, sceglie principalmente stile e nuovi trend di design per un nido da far invidia ai propri ospiti. Per il 29% degli intervistati la casa del futuro è invece tecnologica e funzionale, ricca di innovazioni che possano rendere la vita più facile. Mentre il 64% degli ...

Gli italiani amano i lunghi viaggi : 2 su 3 in gita per almeno un mese : Il motore di ricerca viaggi “momondo” ha interrogato italiani ed europei per comprenderne desideri e abitudini quando si parla di lunghi viaggi, ecco cosa è emerso: il primo dato interessante rilevato è che il 69% degli italiani dichiara di aver fatto, almeno una volta nella vita, un viaggio di oltre un mese. Tra chi invece non si è ancora regalato questo tipo di esperienza (31%) quasi la metà (48%) vede nei costi troppo elevati il ...

Tragedia sulle Alpi - 6 morti - di cui 5 italiani : Mario CastiGlioni - Marcello Alberti - Gabriella Bernardi - Elisabetta Paolucci L'effetto whiteout : Identificati Mario Castiglioni, 59 anni, Elisabetta Paolucci di 44 anni, Marcello Alberti, di 53 anni e di sua moglie Gabriella Bernardi di 52: sono rimasti intrappolati a 3.100 metri d’altezza. Altre due persone morte in ospedale: una è la moglie bulgara della guida

Tempesta sulle Alpi svizzere<br>Sale a 6 il bilancio dei morti - 5 Gli italiani : Aggiornamento 13.38 - Oltre alle cinque vittime italiane, c'è una sesta persona morta sulle Alpi svizzere in queste ore: si tratta di una donna bulgara di 52 anni che è deceduta in ospedale come ha riferito il portavoce della polizia cantonale Markus Rieder.Aggiornamento 12.07 - Sono tutti e cinque italiani gli sciAlpinisti morti per ipotermia dopo la Tempesta d'alta quota che si è scatenata tra domenica e lunedì nella zona della Pigna ...