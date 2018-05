Gli anni Sessanta alla cena Flower Power | Giulio invita a tavola a Monza contro la Sla

Genova - drogò e violentò fiGlia 14enne : condannato a 12 anni/ Ultime notizie : minore si confidò con la nonna : Genova, drogò e violentò figlia 14enne: condannato a 12 anni di carcere un uomo di 40 anni. Fece fumare del crack alla minore e abusò di lei tre volte in 2 giorni.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 17:01:00 GMT)

Gioco d’azzardo aumenta tra Gli adulti : in 10 anni quadruplicati i problematici. “Credono di diventare ricchi” : Gli adulti, soprattutto maschi, giocano sempre di più. E tra loro aumentano anche i problematici, quadruplicati negli ultimi dieci anni. Parliamo di italiani che giocano d’azzardo, dal Gratta e Vinci (che è il Gioco più diffuso), fino alle scommesse sportive. È il quadro che emerge dagli studi Ipsad ed espadItalia dell’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Ifc-Cnr). Il Gioco d’azzardo piace sempre ...

Jennifer Giuliani - mamma morta nel sonno a 28 anni. I fiGlioletti dalla vicina : «Aiuto - non si sveGlia» : Aveva solo 28 anni Jennifer Giuliani, originaria di Roma, morta in casa a Porto Recanati sotto gli occhi dei due figlioletti. Una vera tragedia, quella consumata al River Village, soprattutto...

David Beckham compie Gli anni il figlio Brooklyn gli fa una sorpresa : Una sorpresa davvero inaspettata per David Beckham in occasione del suo compleanno quando al ristorante si ritrova il figlio Brooklyn alle spalle , e invece credeva che si trovava a New York . Padre e figlio si stringono in un abbraccio che più dolce non si può e l’emozione che compare sul volto di David è indescrivibile. Si godono la scena Victoria e gli altri tre figli della coppia. Super in forma, sguardo magnetico e con tanti progetti ...

Aprile è stato il piú caldo deGli ultimi 40 anni : Roma, 3 mag. , askanews, Se il mese di marzo, più freddo e piovoso della media, aveva dato un'ottima notizia dopo diversi mesi di siccità e di caldo anomalo, Aprile ha di nuovo invertito la tendenza, ...

Incidente choc. Sangue sulle strade - strage di giovani. Jessica - 24 anni - è morta sul colpo. Si spera per Gli altri 4 ragazzi : Un’altra giovane vita spezzata. Un’altra vittima sulle strade italiane. Aveva 24 anni Jessica e tutta la vita davanti. Poi una distrazione, forse la velocità e le risate di una serata si sono trasformate in urla di disperazione. È il drammatico bilancio di un Incidente avvenuto nella tarda serata di ieri. L’ennesimo che vede coinvolti giovani. Succede a Pordenone nella tarda serata di ieri nel tratto urbano della strada statale 13 ...

Rino Gaetano - Ti voGlio : ecco il nuovo singolo. 40 anni dopo è ancora boom per il cantautore : Claudio Santamaria: 'Grazie a lui ho imparato a cantare dal vivo' Ad omaggiarlo miriadi di cover band, spettacoli teatrali, libri, trasmissioni e serie tv , come quella della Rai con Claudio ...

La società di smartphone Xiaomi verso l'Ipo più grande deGli ultimi 4 anni alla borsa di Hong Kong : Xiaomi si avvicina alla quotazione: la società cinese di smartphone ha depositato i documenti per la Ipo alla borsa di Hong Kong, nel piano che porterebbe il valore di Xiaomi fino a 100 miliardi di dollari. L'operazione sarebbe la più grande del suo genere negli ultimi 4 anni per una società tecnologica cinese, dai 21,8 miliardi raccolti da Alibaba nel 2014. Nel file non sono stimate le azioni da collocare, non meno di 10 ...

Aldo Giovanni e Giacomo – Live on stage/ Su Rai 2 i miGliori sketch : 37 repliche sold out in Italia e Europa : Lo spettacolo “Aldo Giovanni e Giacomo – Live on stage” va in onda questa sera, mercoledì 2 maggio, su Rai 2. Il meglio degli sketch del trio comico più famoso d'Italia.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 19:53:00 GMT)

Maltrattava le fiGlie piccole - condannata a sei anni a Palermo : Il gup di Palermo Filippo Lo Presti ha condannato, in abbreviato, a sei anni la giovane madre di due bambine , una di tre anni e l'altra di due, accusata di maltrattamenti e lesioni nei confronti ...

Omicidi Marco Vannini e Carlo Macro : "sentenze fotocopia"/ Stessi giudici : “giustizia per i nostri fiGli” : Omicidi Marco Vannini e Carlo Macro: la madre del giovane ucciso da un indiano ribadisce le similitudine tra i due casi: stesse sentenze emesse dai medesimi giudici.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 17:59:00 GMT)

“Addio splendore”. Sport italiano in lutto. Si è spenta a soli 18 anni dopo un brutto incidente in campo. Il dolore della famiGlia e di chi la ammirava : “Ora gioca nel Campionato dei Cieli” : Una morte terribile, ma soprattutto arrivata troppo presto. A diciotto anni la vita dovrebbe solo sorridere e fino ad oggi per questa splendida ragazza di Reggio Emila era stato così. Tanta energia, voglia di vivere da vendere, amici e una grandissima passione: lo Sport, che però ha significato per lei un sacrificio troppo grande. Non ce l’ha fatta Rebecca Braglia, la studentessa di 18enne di Reggio Emilia in coma da domenica mattina ...

Università di Ferrara - ex studente fa causa dopo 16 anni/ “Voto di laurea sbaGliato”. Quanti casi simili : Ferrara, voto di laurea sbagliato: informatico di 48 anni denuncia Università. Ex studente: “Per anni ho perso posti di lavoro”. L'esposto è già arrivato in Procura. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 17:25:00 GMT)

ALDO - GIOVANNI E GIACOMO - LIVE ON STAGE/ Su Rai 2 i miGliori sketch : Storti smentisce il “divorzio” : Lo spettacolo “ALDO GIOVANNI e GIACOMO – LIVE on STAGE” va in onda questa sera, mercoledì 2 maggio, su Rai 2. Il meglio degli sketch del trio comico più famoso d'Italia.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 17:19:00 GMT)