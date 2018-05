Giù la maschera grillina Gli eletti dei 5 stelle s' intascano 13mila euro

ilgiornale

: #Renzi parla di incontro in streaming e invita i vincitori a proporre regole nuove di cui il Paese ha bisogno, ma D… - AnnaAscani : #Renzi parla di incontro in streaming e invita i vincitori a proporre regole nuove di cui il Paese ha bisogno, ma D… - sempreBerardone : RT @sempreBerardone: Giù la maschera mio caro #Renzi ci hai utilizzato e presi per il culo ma adesso in tanti 'renziani' ti abbandoneremo,… - GiancarloTrevi2 : @luisellacost È una che ha le idee chiare su chi è #Renzi e su cosa deve fare da grande. Giù la maschera… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Adesso Luigi Di Maio non fa che invocare il ritorno alle urne. L'ultima spiaggia per salvarsi la faccia e per salvare l'onore del movimento, dopo le fregature prese con il Pd. Siamo, però, sicuri che ...